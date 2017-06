Denuncia Orfis otro desvío por 276 millones

Xalapa, Veracruz

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el mal manejo de recursos de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa), por el desvío de 274 millones 265 mil 519 pesos.

Las acciones legales se presentaron este martes 13 de junio ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos y están relacionadas con las Observaciones no solventadas en la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones y en el trámite del Recurso de Indemnización.

En el caso de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), se determinó la existencia de un daño patrimonial de carácter Técnico a la Obra Pública por un importe de 6 millones 845 mil 418.76 pesos.

El dinero se debía destinar a la Segunda Etapa del Hospital Psiquiátrico en Orizaba. No se comprobó el gasto del anticipo otorgado que no fue amortizado. También se tiene pendientes la Construcción de un Centro de Salud en Altotonga.

También se tiene pendientes la construcción de un Centro de Salud de un Consultorio, más un Dental (primera etapa) en Benito Juárez, municipio de Soteapan. Se otorgó un anticipo que no fue aplicado en la obra, además de la Rehabilitación y Ampliación de un Hospital en Tantoyuca; trabajos no ejecutados.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa), se determinó la existencia de daño patrimonial por 264 millones de pesos.

Son 23 los municipios bajo la lupa

Son 23 municipios los que están bajo la lupa del órgano de fiscalización superior (Orfis) y de la Legislatura local, debido a señalamientos por presuntos daños patrimoniales, en su mayoría en obras, señaló la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso de Veracruz, Daniela Griego Ceballos.

En este sentido informó que desde que se enviaron las cuentas públicas 2016 al órgano, se señalaron algunas presuntas irregularidades que deben ser supervisadas físicamente o a través de documentos, para descartar algún ilícito o actuar al respecto.

Afirmó que no van esperar hasta que termine la revisión de la cuenta pública 2016 por parte del Orfis, sino que estarán revisando los reportes mensuales de los estados financieros en los ayuntamientos, de modo que se pueda detectar de manera temprana alguna irregularidad y se pueda actuar al respecto.

Diego Ceballos explicó que la mayoría de las quejas se deben a obras que están reportadas como concluidas en los estados financieros, y que no existen en la realidad, o algunas que han recibido quejas por parte de los vecinos afectados al no llevarse a cabo como se registra.

Con información de Carlos Alvarado.