Pleito por vaquillada en Xico

Carlos Alvarado

La representante del comité pro defensa taurina, Gabriela Roldán dio a conocer que realizarán la fiesta de la Magdalena en Xico, con la tradicional xiqueñada a pesar de las amenazas del fiscal general del estado.

En conferencia de prensa afirmó: “Xico actualmente vive del turismo, antes vivíamos del café, ustedes saben que el café, los cítricos, la naranja, ya no se producen, al igual que su ganadería y por ello es que nosotros le apostamos al turismo.

“el día de la Xiqueñada recibimos de 80 mil a 100 mil turistas, en un solo día, lo que deja una derrama económica de 30 millones de pesos, y la pregunta es que va a pasar, con toda esa gente que se va a afectar si se suspenden las fiestas, todas las familias que no van a recibir este recurso económico”, abundó.

En este sentido indicó que “los legisladores no se han dado cuenta que han fracasado, especialmente el Verde Ecologista de México ha fracasado en sus propuestas, fracaso lo de los animales de los circos y no se han dado cuenta que en donde quiera que volten hay una carencia, tenemos recursos no renovables que hay que defender, tenemos carencia en las montañas, ya no hay agua, no hay una conciencia ecológica por parte del partido verde, sin embargo lo que pasa es que aparentemente somos los taurinos una minoría.

“Pero esta minoría es un escaparate, ya que nosotros generamos empleos, desarrollo económico y juzgan nuestro trabajo y trasgreden los derechos de los pueblos, al prohibir las corridas de toros, que en el caso de Veracruz es una tradición cultural de año, y solo pretenden prohibir esto por fines políticos, pero no han demostrado que las corridas de toros tengan un perjuicio a la sociedad y mucho menos a los animales”, abundó.

Por lo que indicó que en reuniones previas con el fiscal Andrés de la Parra “ha sido reiterativo con nosotros que no es una dependencia que tuviera que ser preventiva, para eso está la secretaria del medio ambiente, la fiscalía acude cuando hay una denuncia y por eso no entendemos porque el Fiscal está mandando a Xico oficios.

“la Fiscalía está mandando exhortos, sin justificación alguna y por ello es que la población de Xico realizará la tradicional fiesta de la Magdalena, ya se está trabajando en ello, esta es una tradición de 41 años, el alcalde acaba de anunciar que si se van a realizar las fiestas y nosotros actuaremos en el marco de la ley, incluso el gobernador del estado dijo que si se realizará la Xiqueñada y hasta el momento no nos hemos reunido con ninguna organización protectora de animales”, concluyó.