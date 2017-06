Lupita González obtiene boleto

Connect on Linked in

México, DF

La medallista olímpica mexicana, Guadalupe González ganó el primer lugar en el Campeonato Nacional de Atletismo, con lo cual consiguió su boleto para el Mundial de la especialidad que se llevará a cabo en Londres.

“Pudimos hacer bien la competencia, aquí venimos a ratificar el lugar, que era lo que nos estaban pidiendo y se dio, gracias a Dios”, comentó la marchita en el marco de la competencia que se realizó en Nuevo León.

Le medallista de plata en Río 2016 señaló que comenzará a concentrarse en su preparación de cara al Mundial por lo que en julio realizará un campamento en Toluca, Estado de México.

“Ahorita ya no hay competencias, me voy a enfocar en mi preparación, en julio me iré de campamento a Toluca para no moverme mucho y continuar con mis terapias. Fue un proceso complicado por las lesiones que he tenido, pero espero que en Londres mis compañeros y yo podamos tener buenos resultados” declaró.

Por último, Lupita González reveló que viajará a Londres apenas algunos días antes de la competencia: “viajaré pegado ya al Mundial, no más de una semana previa, tal vez serán tres o cuatro días antes, nada más”.