Asuntos Públicos – Más ingresos, sin obras

Eduardo Coronel Chiu

Más ingresos, sin obras

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que ha encontrado en barrer para atrás, acusar a sus antecesores de robarse los recursos y lamentar la elevada deuda que heredó, la excusa perfecta para esconder su administración financiera y justificar la carencia de liquidez, se ve desmentido por las cifras oficiales de ingresos públicos.

Lo cierto es que el gobierno de Yunes ha recibido este año más dinero del que dispuso Javier Duarte en periodos anuales comparables. Según las últimos datos disponibles en la página de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, recibió del Gobierno Federal casi 30 mil millones de pesos (29.6 mil millones) en el lapso enero-abril, alrededor de 2 mil 500 millones más de lo que Duarte obtuvo el año anterior; lo que representa el 12% de incremento en términos reales. Esto por participaciones en impuestos, aportaciones y demás convenios con la Federación, mismos que como es sabido integran más del 90% de los ingresos del estado.

Esta mayor disponibilidad se confirma en el primer informe trimestral del gasto público, elaborado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Aunque su reporte de la Sefiplan se hizo con datos al 31 de marzo, ya se reconocía que les había tocado más. Las transferencias federales –admitieron– fueron de 23 mil 454.2 millones, superior en 2 mil 472 millones de pesos, 11.8% más del lapso “homólogo” precedente. Además, presumieron ingresos propios de 2 mil 472 millones, 462 millones más, 23%, sobre el periodo previo de comparación (páginas 13, 14).

¿Dónde está el excedente?

Si dispuso Yunes de más dinero en esos meses en que se tanto se quejaron de falta de liquidez, ¿qué fue lo que hicieron con el excedente de esos meses, y de los subsecuentes (no hay datos públicos aún), asumiendo que cuando menos se habría mantenido la misma tendencia de obtención de ingresos federales, y en su caso, propios? Poco se sabe en qué lo aplicaron y menos lo transparentaron. Nadie ha visto la derrama económica por inversión pública, no les ha pagado a los acreedores del sector privado (salvo a los pocos felices de su clan).

La clasificación económica por tipo de gasto de este primer trimestre presenta que el total devengado del periodo fue de 23 mil 754.4 millones de pesos, de los cuales 19 mil 077.8 millones fueron para gasto corriente y 1 mil 862.8 millones para gastos de capital, además de las asignaciones para pensiones (187.5 millones) participaciones a municipios (2 mil 412) y amortización de deuda (213.5 millones). Por cierto que el gasto corriente se mantiene con el mismo nivel, pese a que son sabidos los despidos generalizados en el gobierno yunista.

Si se verifica en el mismo informe los estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos, es decir, el detalle de la mencionada distribución, en todas las presentaciones se encuentra que lo pagado es de 19 mil 663, pero que el gasto de capital no corresponde con lo enunciado. Todos los conceptos agrupados en este rubro van en ceros tanto en devengado como en pagado, así es erróneo o falso su registro de 1 mil 862.8 millones. La inversión pública y financiera está en ceros, lo mismo que bienes muebles inmuebles muebles e intangibles (páginas 116, 217, 219, 230), este último tiene un registro mínimo de 25 mil 250 pesos.

Con todo y que no se confirma en ningún otro lado algún pago en gasto de capital, tienen la desfachatez de poner en los totales de gasto de capital como pagado 1 mil 777 millones de pesos, para que les cuadre la cuenta global.

¿En la caja?

Aparte de otros registros caprichosos que ya se han comentado en sus estados de posición financiera, como sacar arbitrariamente 41 mil millones de pasivos de corto plazo para maquillar e inflar los derechos a recibir efectivo por 54 mil 249 millones, se alcanzaron otra puntada sobre el dinero en caja. Dicen tener 6 mil 850.8 millones de pesos en efectivo en bancos (ver página 22 y 57), nota al estado de flujo de efectivo. Pues sí, en efectivo en bancos-tesorería, según su cuenta y cuento había ¡6 mil 850 millones, 893 mil 396 pesos! ¿Hay o no hay, todavía están, se ha incrementado?, ¿o se estaba guardando para los operativos de mayo y el primer domingo de junio?

Lo que no hay son obras en el estado, derrama económica ni transparencia en el uso de los recursos públicos. A puro humo y circo, con mucho atole con el dedo, se la quiere llevar el gobierno de Yunes.

Ha tenido dinero, ¿en qué lo usa?

Sin convocatoria legislativa

El gobernador Yunes y el diputado Sergio Hernández El Bailador, mostraron una débil capacidad para convocar a los diputados locales.

El diario Reforma en su edición del domingo publicó la foto del recuerdo en la escalera del Palacio de Gobierno después de la reunión; destacaron la presencia del “ex duartista” Vicente Benítez, hoy diputado del Panal, a quien se le ve haciendo méritos, cooperando para no correr la misma suerte que los duartistas en desgracia, en Pacho o en vías de desafuero. Además de Benítez, los once restantes, todos son del PAN. 12 de 50 es una muy pobre asistencia a una invitación a dialogar con el titular del Poder Ejecutivo. Sergio El Bailador no pudo llevar ni a su bancada completa, son 19; y eso que Cynthia Lobato, presente en la foto, seguro acudió por el gobernador, no por el líder de su grupo, sabido el pleito de lavadero y fiscalía en que están enredados.

Ninguno del PRI, ni del PRD, menos de Morena. Dice la publicación que de la oficina del gobernador Yunes les aclararon (para que no sean mal pensados) que no ha hecho trato con el chileno Benítez, oficial mayor de la SEV y tesorero de la Sefiplan en el gobierno de Duarte; se trató, explicaron, de una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda del Estado. Lo extraño es que tampoco hubo nadie de esa comisión. No acudieron Sergio Rodríguez, del PRD, quien la preside; Juan Manuel del Castillo (otro duartista), del PRI, secretario; ni la vocal Daniela Griego del Morena.