Dale Dale – Cambiarían botín por fuero

Cambiarían botín por fuero

Lo que queda del duartismo, se ha percatado que era más importante conseguir fuero que más dinero, aquellos que se siguieron acumulando más botín de las arcas estatales, ahora cambiarían varios de los muchos millones de pesos acarreados en la rebatiña del sexenio pasado por una diputación federal o local que los tuviera a salvo de caer en el reclusorio de Pacho. Tal es el caso de Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac, Gina Domínguez, Francisco Valencia y hasta Flavino Ríos, todos estos destacados duartistas seguramente como Ricardo II (personaje de Shakespeare), quien viéndose perdido en su última batalla, ofrecía su reino por un caballo para escapar de la muerte. Así los cinco antes mencionados, que están bajo proceso y cuatro de ellos encarcelados, más otros muchos que están en la mira de la Fiscalía y de la PGR, cambiarían parte del botín por el fuero que los mantuviera temporalmente a salvo de la cárcel.

El “chileno” lo vio venir

El ex Oficial Mayor de la SEV y ex tesorero de Javier Duarte, Vicente Benítez, claramente se dio cuenta de lo que se veía venir, primero porque anticipó la derrota del PRI en la elección estatal del año pasado, también porque se aplicó a conseguir que Duarte lo palomeara para irse de candidato a diputado y dejar su muy lucrativo puesto de encargado de la “licuadora” de la SEV (hubo más de una “licuadora” en la administración pasada).

Benítez se coló con el SNTE, con quienes hizo múltiples negocios aprovechando su cargo y consiguió la candidatura a diputado por San Andrés Tuxtla por el Panal, partido político producto del SNTE. Muy anticipadamente hizo una costosa y exitosa precampaña, la que se convirtió en victoria y en diputación local, con el codiciado blindaje del fuero incluido.

Después de ser de los de absoluta confianza y cercanía de Duarte y habiendo sido protagonista, exhibido públicamente en su participación en el saqueo de los recursos estatales, entre el fuero que lo cubre y los arreglos políticos y monetarios a los que evidentemente ha llegado con el gobierno panista, ya se puede dar el lujo de aparecer cerca del gobernador Yunes Linares, como antes aparecía con Javier Duarte (foto de ayer del Reforma).

El ejemplo del trato a Benítez concreta en forma fehaciente la memorable frase “gatopardista”, de que hay que cambiar de gobierno para que todo siga igual.

La grilla del Criver

Esta semana sin dudarlo ha sido de las que más le ha hecho roña al actual gobierno, sobre todo desde el escándalo en el Criver, porque el actual gobierno no les da los recursos para pagar a sus empleados y gastos mínimos.

Lo cierto es que lo que el Criver reclama son los recursos que esperaban recibir de este gobierno para seguir adelante.

Esta importante institución de ayuda terapéutica a muchos niños que requieren rehabilitación médica, por múltiples causas, recibe fondos de colectas y donaciones altruistas, pero no les es suficiente para cumplir con sus gastos, por lo que el gobierno estatal les ha proporcionado un subsidio desde su creación.

Pero desde que inició el gobierno panista del cambio tenía suspendido el subsidio, cuando se acabaron las reservas de recursos que tenían tuvieron que reducir sus servicios y despedir personal. Las familias beneficiarias de las terapias pusieron su grito en las redes, amenazando con tomar vías de comunicación y marchar a Xalapa, hasta ese momento les cayó el veinte a los del gobierno estatal de las implicaciones políticas de su tacañez y ofrecieron restablecer el apoyo, no sin antes culpar a Duarte de haberse robado el subsidio. Pero si se robaron ese dinero desde el sexenio pasado, por qué se siguió dando el servicio normal 6 meses. Que demuestre el gobernador Yunes Linares que él sí pagó a tiempo el subsidio y que no es una grilla que armó para obligar a los responsables del patronato a que renuncien “voluntariamente “ por ser un rezago duartista que él no quiere en la institución.