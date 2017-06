Gobierno de Yunes no va a generar empleos

Adriana Muñoz

A seis meses de gobierno, la nueva administración estatal no está dando las condiciones para generar más fuentes de empleo, por lo que los empresarios esperan un mayor acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario cuyo titular es Alejandro Zayrick Morante, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la zona centro, José Manuel Urreta Ortega.

“Nos queda claro que el gobierno no va a generar los empleos, el gobierno es únicamente facilitador, al crear políticas públicas para que los empresarios tengan las facilidades y sean ellos los generadores de trabajo, sin embargo hasta hoy no está haciendo lo necesario ni va por el camino adecuado”, señaló.

Sin embargo, aseguró que los empresarios no están ni estarán jamás esperanzados a que alguien haga algo por apoyarlos, por ello es que como presidente del CCE, sostuvo recientemente una reunión con el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), quien es considerado un aliado de los empresarios de Veracruz.

Dijo que siguen trabajando con los distintos sectores, para que en la medida de lo posible, den condiciones necesarias para seguir abriendo fuentes de empleo, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que genera más del 50 por ciento de los empleos que hay en Veracruz y en todo México.

Dijo que es urgente generar más empleos ante el anuncio de despidos masivos tanto en Petróleos Mexicanos (Pemex) como en CFE, ante las nuevas políticas públicas del Gobierno Federal.

En ese sentido, Urreta Ortega aseveró que había políticas equivocadas, políticas paternalistas, ahora que está tratando de actuar como una empresa privada y más productiva se va a sacudir el sobre cupo de empleados y trabajadores que no le funcionan.

Y ejemplificó que los remolcadores traen hasta 18 personas a bordo, lo mismo que trae un buque tanque petrolero.

“Es decir, lo que está haciendo Pemex es quedarse con áreas que les producen utilidades y eliminando áreas que no son productivas y que solo son una carga. El pasivo laboral que tiene la paraestatal es muy fuerte y creemos que, aunque se oiga fuerte, está haciendo lo correcto”, subrayó.

En ese sentido, afirmó que es necesaria la generación de empleos en empresas privadas para darle una ocupación a quienes vayan a ser despedidos próximamente por las paraestatales y así evitar engrosar las filas del desempleo en el estado, que desafortunadamente ha crecido en los últimos meses.

“Hay que cambiar, si no lo hacemos los errores nos van a alcanzar y lo vamos a lamentar”, remató.