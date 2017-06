Se Unen para el concierto Beatles SInfónico

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

La asociación civil Mateo Oliva A.C. ase encuentra en la gestión del Segundo Festival Internacional de Música Naolinco que se llevará a cabo en Naolinco, Veracruz, a media hora de la ciudad de Xalapa.

En esta segunda edición del festival se han invitado a 14 prestigiados músicos provenientes de Uruguay, Estados Unidos, Rumanía, Honduras, Cuba, Venezuela y México, quienes soportarán académicamente este Festival Internacional que alberga al tercer concurso de Música de Cámara “Mateo Oliva” que presentará a los 7 finalistas de los 34 grupos inscritos; el quinto Campamento Musical de Verano «Tiquitoco» para más de 30 niños, así como el Segundo Seminario de Música de Cámara, donde poco más de 80 jóvenes tomarán clases y realizarán recitales, todo esto del 15 al 23 de julio en Naolinco, Veracruz.

Durante el festival todos los conciertos son gratuitos, gracias a conciertos y actividades que se realizan previos al festival, como el próximo concierto The Beatles Sinfónico donde se han sumado más de 70 músicos del Quinteto Britania, Orquesta Filarmonía, Cuarteto Chroma y Vox Populi Project quienes interpretaran los éxitos del Cuarteto de Liverpool.

The Beatles Sinfónico se llevará a cabo el próximo sábado 24 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado de esta ciudad capital. El Quinteto Britania estará acompañados por la Orquesta Filarmonía, el Cuarteto Chroma y Vox Populi Project quienes interpretarán los éxitos de The Beatles.

Quinteto Britania ha sido nominado a los Premios Lunas del Auditorio Nacional en dos ocasiones, se ha presentado con más de 50 orquestas como OFUNAM, Orquesta Sinfónica de X alapa, Orquesta de Minería, Filarmónica de Jalisco, entre otras, destacando conciertos en Auditorio Nacional, Teatro Degollado, Auditorio Telmex, Teatro Metropolitan, Sala Nezahualcoyolt, entre otros importantes recintos.

La Orquesta Filarmonía fundada por su director Jorge Vázquez, también director artístico de la Miami Chamber Orchestra y The Project Orchestra en Rochester, Nueva York; se trata de una selección de músicos de altísimo nivel provenientes de importantes orquestas de la región, sin duda un proyecto orquestal de gran relevancia.

El virtuosismo del Cuarteto Chroma, ganadores del premio «Manuel M. Ponce» del Festival de Música de Cámara de Aguascalientes, así como del primer lugar del Concurso Nacional de Música de Cámara «Mateo Oliva» y otros premios, es una de las agrupaciones de cámara más destacadas de nuestro país.

Y la energía de Vox Populi Project, ensamble vocal bajo la dirección del maestro Julio Morales, que se ha presentado en importantes festivales como Canta, Jalisco Canta, Festival de la Cultura Maya, Festival Internacional de Coros de Yucatán, etc, así como una gira internacional por Ecuador.

El concierto es un homenaje a la música de The Beatles; con su boleto apoya actividades de la asociación civil Mateo Oliva Oliva. La cita es sábado 24 de junio, en el Teatro del Estado, a las 20:00 horas. Boletos, 260, 360 y 460 pesos. Más información al 2281 210 277.