Asuntos Públicos – No puede Yunes con reestructura de deuda

Eduardo Coronel Chiu

No puede Yunes con reestructura de deuda

Nadie pensaba que resolver o aliviar las deficitarias finanzas del estado, sobre todo la pesada carga de la deuda pública, fuera una tarea sencilla, pero el actual gobernador Miguel Ángel Yunes en campaña electoral de lengua se comía los platos; como en materia de inseguridad, en la que ofrecía también resultados positivos a corto plazo, tampoco ha podido con el paquete financiero.

Como la crisis financiera no era un secreto el año pasado –la falta de liquidez y de pago a acreedores, así como la mochada presupuestal a todo el sector público–, fueron factores de la debacle electoral del régimen priista, facilitadores del ascenso del PAN-PRD, desde entonces los aspirantes al gobierno debían que haber previsto alternativas. Yunes Linares, por lo que se ve, no las tenía. Desperdició la transición en bravuconerías y su arranque en el gobierno en exigencias de rescate de la Federación; se negaba a negociar créditos pero en diciembre contrató más deuda por 4 mil 300 millones de pesos, además de los anticipos de participaciones (cantidad no revelada) que recibió del Gobierno Federal. Perdió el tiempo para gestionar la reestructura. Aún sin la autorización del Congreso podía haber adelantado alguna ingeniería financiera.

Si le contamos a Yunes sólo a partir de que es gobernador son 7 meses transcurridos, y 90 días desde que el Congreso del Estado –con el voto en contra de los diputados de Morena– le concedió manga ancha y cheque en blanco para reestructurar 21 créditos y obligaciones bursátiles, la totalidad de la deuda pública, por 46 mil millones de pesos. Y apenas tiene “algunos avances”.

Ahora va no solo con retraso sino en un escenario de alza en las tasas de interés. Por otro lado, las calificadoras de riesgos crediticios, tanto Fitchs Ratings como Moody’s Investors Service, en sus reportes recientes (ambos del mes de mayo pasado) mantienen las malas calificaciones con perspectiva negativa a las finanzas de Veracruz, refieren la incertidumbre de concretar la reestructura, cuestionan el programa para el control del gasto y advierten de que el gobierno podría recurrir a más deuda de corto plazo.

Desairado en Palacio, busca ir al congreso

Dedicado estos meses a la politiquería, a la generación de propaganda negra contra los adversarios suyos y de su alianza con el gobierno priista de Peña, y a actuar como jefe político y operador de la coalición PAN-PRD en las elecciones municipales del pasado 4 de junio, entronizar a su hijo Fernando Yunes Márquez como presidente municipal de Veracruz, repentinamente el gobernador Yunes busca informar a los diputados locales del “avance del proceso de reestructura”.

Extraña el súbito interés de Yunes de tener como audiencia a los diputados locales con los que es sabido no lleva buena relación, salvo con los incondicionales de la bancada del PAN, la más numerosa pero sin mayoría absoluta, y los eventuales consensos con el PRI, pero con la completa oposición del grupo legislativo de Morena, la segunda fuerza en el Congreso. Como se recuerda, la reestructuración se aprobó no sin forcejeos y segunda vuelta, aunque la plancha al final funcionó, se llevó el cheque en blanco que no ha podido hacer efectivo.

Fracasó su “invitación” a que acudieran este sábado a su oficina en Palacio de Gobierno –como se ha narrado, llegaron sólo 12 de 50 para que les “explicaran” los avances de la reestructura de la deuda.

Ayer retomó el tema la diputada del PAN, María Elisa Manterola, quien preside la mesa directiva; como la ama de llaves y mensajera del gobernador Yunes, lamentó la desatención y falta de interés de sus compañeros en ir cual cortesanos al besamanos palaciego.

La diputada Manterola se abrió a reconocer que buscan (los del PAN) que reciban en el pleno del Congreso a su jefe Yunes. Con todo y su reserva (hay información que no se puede dar, dijo), se nota que el avance es precario, “se hará en partes”, “algunos en el mes de julio”, no crean que es “como ir a Coppel y reestructurar la deuda del ventilador y no es así, es muy complicado, porque son muchos pleitos y con demasiados bancos”. por eso “sería prudente invitarlo”, porque hay muchos diputados “que nada más suben a tribuna a hablar por hablar”… para que los ilustre el maestro –pero duda de sus colegas–“a ver si aquí, no puede ser que se salgan del pleno para no escucharlo ¡que grosería sería esa!” y “está en la mejor disposición para explicar”.

Que concrete, si no ¿a qué va?

Se advierte que Yunes va por las excusas y para legitimar uno que otro negocio bancario, seguramente oneroso a las finanzas del estado. Si no necesitara a los diputados para que avalen de antemano, ni se ocuparía de ellos. Sin que se minimice el diálogo entre poderes, no se entiende para que necesita el gobernador Yunes informar de avances. El decreto del Congreso que le autoriza la reestructura de la deuda es un instrumento suficiente para celebrar las operaciones en las mejores condiciones para el estado. Simplemente que concrete las operaciones y entonces sí, que informe de lo que hizo. Con transparencia y como rendición de cuentas.