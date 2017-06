Policías atacaron a balazos y corrieron: vecinos

Redacción AZ

Felipa está viva de milagro, así se lo dijo el doctor cuando la recibió de emergencia, herida de dos balazos que recibió de policías quienes el viernes pasado llegaron a la colonia El Olmo, para romper un puente e intentar intimidar a los vecinos. Un balazo le dio en la parte baja del estómago y atravesó por otro lado; el segundo le dio en la pierna, y también la atravesó, ninguno dañó órganos vitales, y luego de un día hospitalizada, Felipa, de 63 años pudo ir a su casa. La versión oficial de las autoridades es que a un policía anti motín se le escapó un balazo, pero los vecinos refutan la versión: “No se le escapó, fue al propósito”.

Felipa no es la única lesionada, a niños y hombres les rociaron gas lacrimógeno y a las mujeres les aventaron piedras y las tiraron al piso. El Olmo es una colonia asentada sobre una invasión en medio de uno de los fraccionamientos más caros de Xalapa: Monte Magno. Aunque la invasión tiene más de diez años, la autoridad está haciendo valer denuncias añejas, y quiere desalojar a más de 130 familias que viven ahí.

Este viernes una decena de policías antimotines llegaron hasta la colonia, resguardando maquinaria para romper un puente sobre un arroyo de aguas negras y que sirve de paso.

El puente es vital para la colonia, por ahí entran las pipas para abastecer de agua, por ahí pasan cuando el río crece y tapa el camino, por eso los vecinos lo defendieron.

“Sentí la bala, y pensé que me había sacado las tripas, sentí caliente, y vi la sangre, me espante”, relata Felipa acostada en la cama de su diminuta casa. Cuando la sangre empezó a correr a chorros, los policías no la auxiliaron, salieron corriendo a sus camionetas y ahí la dejaron, fueron vecinos quienes en taxi la movieron para llevarla a urgencias.

Recuerda que el forcejeo inició con los vecinos cuando trataron de impedir la destrucción del puente que funciona como entrada a la colonia, los policías empezaron a agredir a las familias con gas lacrimógeno, a pedradas y golpes.

Lorenza Alfonso Zamora, una vecina, muestra sus brazos con moretones: “A mí se me fueron seis policías encima, ya me tenían en el piso, cuando la gente se fue encima de ellos, fue entonces cuando se oyeron los balazos, los policías corrieron a sus camionetas”.

Ese viernes, mujeres, niños y hombres señalan que se enfrentaron a la violencia policiaca, a las pedradas y las patadas: “A mí el policía me dijo que era federal, y que si quería me iba a llevar, ellos fueron muy violentos”.

Lorenza Alfonso pide en nombre de los vecinos una solución al conflicto pues si las familias son desalojadas no tendrían a donde ir: “¿Cree que si tuviéramos dinero o a donde ir estaríamos aquí en este lugar donde no hay servicios, donde nos enlodamos de tierra”, cuestiona a los reporteros.

Los gastos médicos de Felipa corren a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y los vecinos esperan una investigación para dar con el culpable.

El Olmo es como vivir en la frontera de los ricos y pobres: Vecinos Vivir en El Olmo es como estar en la frontera, una valla de alambre divide el lado de los ricos y los pobres. Así lo piensan los habitantes de esta colonia irregular que está en medio de una de las zonas de más plusvalía en Xalapa.

“Es como si del otro lado estuviera Donald Trump y acá Peña Nieto”, señalan entre risas los vecinos quienes desde hace diez años invadieron el terreno y ahora reclaman un espacio donde vivir. Con el paso de los años le han dado forma al asentamiento, con una cisterna y pipas se abastecen de agua, tienen conexiones de luz, y entre todos construyeron un puente para facilitar el paso a las casa asentadas sobre un pequeño cerro.

Para llegar a la colonia, hay que atravesar por bulevar Europa, las calles Roma, Londres, Varsovia, donde las casas rebasan los dos millones de pesos, hasta llegar a la calle Paris, donde una pequeña entrada entre la maleza anuncia la llegada a El Olmo. Ahí ya no llega la pavimentación, un río de aguas negras da la bienvenida al recorrido donde las casas son similares, piso de tierra, techos de lámina, paredes de cartón.

Aquí los hombres se emplean de ayudantes de albañil, las mujeres para ganar dinero atraviesan al “otro lado” donde consiguen empleo de 200 pesos el día en labores de limpieza en el fraccionamiento Monte Magno. “Allá están los ricos que nos ven con malos ojos, todo por luchar por un patrimonio, por un hogar digno donde vivir, no nos metemos con nadie, solo queremos un lugar donde vivir, si tuviéramos dinero viviríamos en otro lado, pero eso no lo entienden”, señala una de las vecinas.

Las casas construidas de cartón y lámina no cuestan más de cinco mil pesos, pero están asentadas sobre terrenos de alta plusvalía donde el metro cuadro cuesta seis mil pesos.

La casa de Felipa Gómez tiene cuatro cuartos es de piso de tierra, y las paredes están hechas con paletas de madera y plástico, pero los 60 metros que tiene son altamente valiosos. Invasión de la Ugocep Aunque ya entablaron una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno para solucionar el conflicto, la amenaza de un desalojo pesa sobre sus cabezas.

Eleno Hernández, líder de la Ugocep y de la colonia, señala vía telefónica que negocian con el gobierno federal una posible expropiación del predio. Los invasores llegaron con la Fredepo al lugar, y luego se afiliaron a la Ugocep, donde intentan no ser desalojados.

Cabe señalar que en el ayuntamiento de Xalapa interpuso una denuncia penal en contra de los invasores pues la zona invadida es un área de preservación restringida, por lo que su uso no es factible para uso habitacional.