Anticipan endeudamiento inminente de Yunes

Carlos Alvarado

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Sergio Hernández Hernández, informó que los tres escenarios que se tienen para las finanzas veracruzanas en el marco de la negociación de la reestructuración de la deuda pública son negativos, y aunque garantizan que no habrá un colapso económico en Veracruz, todos harían necesario adquirir nuevos créditos a corto plazo para cumplir con los pagos de nómina en la administración

estatal.

En entrevista afirmó: “La propia calificadora asegura que en estos posibles tres escenarios, el gobierno tendría que volver a adquirir créditos a corto plazo para poder sacar el 2017 en el pago puntual de todos los trabajadores del estado”.

Explicó que todavía no está determinado que se van a pedir más créditos para cumplir con las obligaciones del Gobierno Estatal, debido a que no se sabe cuál de las opciones habrán de aprobar, sin embargo explicó que el panorama es negativo.

“Los escenarios no son los mejores, los escenarios son positivos en el sentido que habrá menos crisis, no habrá una aceleración de créditos y no habrá un colapso, pero no son la solución a los problemas financieros. Hay tres escenarios (…) los tres son negativos, los tres posibles escenarios ayudan a mejorar las condiciones financieras”.

Hernández Hernández detalló que se espera que en 90 días se tengan concluidas las negociaciones de la reestructuración y que con ello se consiga saber cuál será el monto que quedará libre de las participaciones federales y en qué medida se podrá disminuir el déficit del gobierno.

Sobre la reunión a la que llamó el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, con integrantes de la Legislatura Local, a fin de dialogar respecto de las calificaciones que tiene Veracruz en materia financiera, el panista indicó que no se ha tocado el tema en la Junta de Coordinación Política.