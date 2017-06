Asuntos Públicos – Ciberespionaje político al descubierto

Eduardo Coronel Chiu

Ciberespionaje político al descubierto

Big Peña te observa (Big Brother is watching you). El reportaje del New York Times sobre el espionaje cibernético del gobierno de Enrique Peña Nieto a un grupo de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción y sus familias publicado en sus ediciones del lunes (nacional) y martes (internacional), ampliamente reproducido y comentado en los espacios informativos del país, es un gran revés a la imagen pública del presidente de la República en su fachada democrática, pero también un recurso de contrapeso ciudadano a los abusos de poder a través de un influyente medio de comunicación global, reforzado con las reacciones de condena en la opinión pública.

Acostumbrados a testimoniar en la esfera pública los productos del espionaje político, usados en la guerra de lodo como campañas negras para denostar a los adversarios o para ajustar cuentas con personas incómodas, incluso editados, a modo, no siempre se puede identificar a los autores o cercar su localización, aunque con frecuencia se asume.

Pero en este caso el amplio reportaje del New York Times no solo presenta el contexto de los personajes espiados y su rol público, por lo que serían blancos del estado –sus nombres están en todas partes, de Carmen Aristegui a Juan Pardinas–, sino que acompaña como aval una descripción del software de espionaje digital denominado pegasus, diseñado y vendido a gobiernos por una empresa privada israelí, que opera a través de los teléfonos celulares (smartphones), sino también un peritaje cibernético que le otorga confiabilidad a la investigación.

Aval de investigación

Lo central del asunto son las pruebas. El NYT se basa en el dictamen efectuado por el Citizen Lab at the Munk School of Global Affairs at the University of Toronto que examinó los intentos de hackeo a través de mensajes “señuelo” al grupo de “blancos de espionaje”. Una vez enchufado el software, al teléfono móvil permite que a distancia se acceda a todo el contenido, llamadas, mensajes, agenda, email, y además colocar una cámara y video, actuar como spy bug, transmisor espía.

El laboratorio constató rastros del software espía Pegasus, y el medio corroboró que el gobierno de México adquirió de la empresa israelita NSO Group ese software, el cual solo lo vende a gobiernos con clausula expresa de no usarse con civiles, solo para combatir a delincuentes.

Aunque se reconoce que no hay una prueba directa de que el gobierno de Peña sea el responsable, dado que el software no deja las huellas digitales del hacker individual, como en México solo lo tiene el estado, quedan pocas dudas de la autoría.

El gobierno de Peña negó ser espía, condenó la práctica y convocó a los afectados a denunciar, todo en comunicado escueto, sin explicar la relación de su gobierno con el uso del software espía Pegasus. El espionaje político no es nuevo, lo relevante es cuando se le desmonta y exhibe.

Yunes, negocio farmacéutico

En la mayor obscuridad permanecen los detalles de la asignación favorecida de las compras farmacéuticas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a la empresa Exfarma SA de CV.

Como si anunciara la gran oferta para el estado, en compañía de su secretario de Salud, Irán Suárez, dan a conocer que ya tienen un proveedor consolidado, al cual le concesionaron “el servicio integral de suministro, control, inventario y responsabilidad del seguro de los medicamentos”. Esta empresa, con la que se han asociado, entregará medicamentos a los 59 hospitales del estado e instalará farmacias y bodegas, tendrá el mercado cautivo gracias al arreglo con el gobierno de Yunes. Dicen sin demostración alguna que el estado se “ahorrará 200 millones de pesos” (?????).

Por otro lado, no hay en ninguna parte de la página de transparencia del Sector Salud del Estado la información que están obligados por ley a hacer pública sobre esta adquisición. Declaró el secretario que habían hecho una licitación el 16 de junio, pero no comprueba que hubo convocatoria pública a esa licitación, las bases para ofertar, las empresas participantes y sus ofertas técnicas y económicas, el acto de la apertura de ofertas y evaluación, el dictamen, fallo y contrato. ¿Cuánto vale el contrato? En lo oscurito. Se fueron los que hacían negocios con el dinero del estado; pero llegaron los nuevos.

Criminalidad incontenible

La violencia criminal sigue imparable en el estado. Los racimos delictivos, ejecuciones, secuestros, extorsiones, robos en todas sus modalidades, aparecen diseminados como brotes de la descomposición en el sur, centro, norte, alternados a lo largo del territorio. Veracruz es zona caliente. Desbordan los medios informativos. No los contiene la propaganda del Gobierno del Estado y federal –mentiras coordinadas– de reuniones, operativos y declaraciones de guerra a la delincuencia.

Entre otros puntos, ayer estuvo pesado y peligroso en la conurbación Veracruz-Boca del Río, la zona dorada del turismo y la economía del estado, un corredor de gran interés político del gobernador Yunes, que se ve mal, sin poder garantizar la seguridad ni en esa ni en ninguna parte del estado.

A medio día por la zona comercial de Boca del Río, un grupo armado disparó contra un grupo de trabajadores de una empresa publicitaria, que resultaron heridos, cuando iban a colocar un espectacular de “Se busca” de 4 delincuentes con oferta de recompensa de 1 millón de pesos. Por la noche fueron a arrojar cadáveres embolsados en calle céntrica de Veracruz, al parecer frente a la oficina privada del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, acompañados de tarjeta de presentación, el mensaje al gobierno.

En seguridad pública el gobierno de Yunes es otra decepción. Y eso que sabía cómo hacerlo; como se las da de experto en la materia; los delincuentes se replegarían intimidados apenas lo vieran llegar. ¡Que si no!