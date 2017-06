Dale Dale – S.O.S de los veracruzanos

S.O.S de los veracruzanos

No sólo prevalece la inseguridad en el estado de Veracruz sino que va en aumento, en forma alarmante. Ayer, en la zona conurbada de los municipios de Veracruz y Boca del Río, ocurrieron dos actos de violencia criminal que nos confirman que los cuerpos de seguridad pública han perdido el control de la más importante región turística y de negocios del estado.

Los hechos recientes, en acumulación de lo que antes ya ha ocurrido, dejan demostrado que no funciona el plan de vigilancia que viene operando el actual gobierno.

Cerca de las tres de la tarde de ayer, en un importante crucero en la zona comercial del municipio de Boca del Río, le abrieron fuego, desde otro vehículo, a una camioneta de una empresa de espectaculares cuyos empleados estaban colocando unas lonas, en donde ofrecen recompensa buscando delincuentes para que los denuncien, los trabajadores de la empresa huyeron logrando llegar a la estación de la Fuerza Civil, ubicada en la avenida Ruiz Cortines, en donde se pusieron a salvo, a solo unas calles de donde los delincuentes iniciaron el ataque a balazos, a los tres empleados de esta empresa. La camioneta baleada tiene en sus puertas la evidencia de las ráfagas de armas largas que se usaron en el ataque, se sabe extraoficialmente que las tres personas agredidas resultaron heridas, pero las autoridades no han informado de su estado.

Pero peor aún, fue lo que trascendió que a pocas horas de esta balacera, por la que el Gobierno del Estado mandó un comunicado diciendo que iban a reforzar la seguridad y que no darían tregua a la delincuencia. Fueron encontrados unos cuerpos desmembrados, embolsados, en frente de donde presuntamente tiene unas oficinas particulares el secretario de Seguridad Pública del estado, Jaime Téllez Marié, esto en céntrica calle del puerto de Veracruz.

Nada más tenemos que comentar sobre el tema, tan grave y preocupante, todos los habitantes de la conurbación vivimos en estos días en gran riesgo y no se ve para cuando las autoridades estatales y federales puedan contener el problema.

Priistas se mueven por los huesos que quedan

Todavía no están ni siquiera seguros de que el alcalde de Xalapa, el priista Américo Zúñiga, vaya a dejar la alcaldía para irse a despachar al PRI estatal y ya se están peleando con todo por quién ocupará su lugar, ya que, aunque tiene un suplente que sería el que por ley ocuparía el lugar, la síndica del ayuntamiento, Michelle Servín, está tratando por todos los medios el lograr quedarse con el lugar, como suele pasar en estos casos en donde todos quieren ascender de cargo aunque sea unos cuantos meses.

Otra que parece estar viendo donde se coloca es Ericka Ayala, quien anuncia que se suma a la precampaña del senador Pepe Yunes, como muestra de su enojo con el senador Héctor Yunes, por que no la dejó continuar sustituyéndolo, ya que es su suplente en el escaño, pero era lo más lógico, que al no haber ganado la gubernatura, Héctor iba a volver a ocupar su lugar.

Son estos tiempos de cruces y reacomodos, así ha funcionado siempre la “clase política”, más, tratándose de la priista, que se ha distinguido siempre por su lealtad… al hueso y a su conveniencia.