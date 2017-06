Mi padre es un abusador: Eduardo Yáñez Jr

Connect on Linked in

Ciudad de México

A través de Twitter, Eduardo Yáñez Jr. nuevamente arremetió contra su padre, el protagonista de la telenovela “Fuego en la sangre”.

“Es gracioso cómo en las telenovelas mi padre hace siempre de héroe, pero en la vida real es completamente lo opuesto. (Es) un drogadicto, racista (y) abusa de las mujeres”.

Ante el comentario, una cibernauta escribió: “Vi a tu papá hace unos días, no me le acerqué. Estaba con esa chica África, se le veía feliz. Correría a las colinas para verlo”.

De manera irónica, indica peopleenespañol.com, Eduardo le respondió: “Eventualmente todo el mundo corre por las colinas, eso es lo que hizo mi mamá, eso es lo que hizo su ex esposa, eso es lo que Ana Carolina de Fonseca hizo lo mismo”, escribió.

No es la primera vez que Yánez Jr., habla mal de su padre. “Estoy agradecido de que tuve un mal padre, sirve como ejemplo perfecto de cómo no ser cuando nazca mi hijo”, tuiteó hace algunos días ante la sorpresa de todos.