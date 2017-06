Asuntos Públicos – Yoli del IVAI, chacha de la transparencia

Eduardo Coronel Chiu

Yoli del IVAI, chacha de la transparencia

Como la chacha del nuevo gobierno, la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la información (IVAI), Yoli García, acomodaticia y servil, ejecuta doble talacha domesticada; se hace de la vista gorda y pasa el trapo donde se requiere para el interés de sus nuevos patrones.

Los que se quedaron en el IVAI, Yoli y su secuaz Rubén Mendoza, ambos del viejo régimen, colaboradores en faenas electorales del operador duartista Gabriel Deantes, hoy sujeto a proceso por enriquecimiento ilícito, Yoli como magistrada electoral y Rubén, cuadro priista, hacen lo que sea por la conservación del hueso.

De la Vista Gorda

Tolerantes como deben de ser con los jefes (eso de que es autónomo, todos sabemos, ellos más, que es vacilada) no “se dieron cuenta” de la prolongada omisión del actual gobierno –tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo– en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la transición de leyes de la materia se la tomó como un limbo, les otorgó un periodo vacacional, pese a que dichas leyes mantenían la vigencia de las obligaciones de la previa, hasta en tanto no entrara en vigor la nueva legislación. Todos los portales del Gobierno del Estado se declararon “en construcción”, escaseando la información pública obligatoria por internet de la mayoría de las dependencias, situación que aún persiste. Es un ejemplo reciente, la concesión del suministro de medicamentos para todos los hospitales del estado, anunciada hace un par de días por el gobernador Miguel Ángel Yunes y su secretario del ramo Irán Suárez, sin que exista la información obligatoria acerca de la supuesta licitación y proceso de adjudicación en la página de transparencia de la Secretaría de Salud.

Como trapeador

Pero también en el IVAI se aplican en el trapeado. Después del escándalo en el Congreso por la turbiedad en el manejo de recursos, además de la comprobación del cumplimiento precario con las obligaciones de transparencia, entran Yoli y Rubén a asear la casa. Por increíble que parezca, le mandan una atenta cartita a la legislatura donde los pone como modelos de cumplimiento, “al cargar 96 de 102 formatos, lo que representa un avance del 94%, lo que lo sitúa como uno de los sujetos obligados con mayor índice de cumplimiento”.

¿Alguien podría confiar en Yoli y Rubén? Cómo olvidarse de las imputaciones de la diputada Cinthya Lobato a su líder de la bancada del PAN, Sergio Hernández, quien preside la Junta de Coordinación Política y controla la administración y el presupuesto de robarse el dinero y desviarlo a borracheras, mujeres y droga; no pensar en las acusaciones entre los diputados de Morena, por boca de Eva La Recaudadora, de que usan el dinero del grupo legislativo para financiar campañas políticas, ignorar que varios medios de comunicación reportaron las omisiones de transparencia del congreso.

Yoli y Rubén, oficiosos para conservar sus cargos, se ponen abiertamente al servicio de los jefes políticos, optan por la opacidad y la simulación. Pero en su reptar arrastran la credibilidad del organismo que debe garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.

Que no contratará nuevos créditos; pero quién sabe

Negó ayer el gobernador Miguel Ángel Yunes que tenga en puerta contratar nuevos créditos de corto plazo, ante la insuficiencia y probable fracaso de la reestructura de la deuda pública.

Varios medios publicaron hoy, refiriendo como fuente al diputado del PAN, Sergio Hernández (Sergio El Bailador), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, que era inminente; unos dieron el monto, supuestamente revelado, de que sería hasta por 10 mil millones de pesos, otros sin cifra, pero todos coincidieron en que no bastaría la reestructura autorizada de la deuda total, y que recurrían al crédito de corto plazo para compensar el déficit y que les alcanzara para pagar nóminas y servicios básicos. Se supone que El Bailador estaría enterado del avance de la reestructura de la deuda y el estado de las finanzas, para empezar por su posición de liderazgo del partido mayoritario en el Congreso, el mismo que el gobernador, además porque fue uno de los pocos diputados que asistieron a la reunión sabatina con el gobernador y los de Finanzas en Palacio de Gobierno.

Ayer, a preguntas expresas, Yunes lo negó, en cambio dijo que en agosto va a refinanciar la deuda con Banobras por 16 mil millones y en septiembre el paquete restante de 30 mil millones. Insiste en que obtendrá menores tasas de interés que las actuales, lo que parece imposible.

Pero ya se sabe Yunes como dice una cosa dice la otra. Cuánto no vociferó que no endeudaría al estado, que no contrataría ninguna deuda y terminó cayendo, al llegar contrató 4 mil 300 millones de pesos en créditos a corto plazo, que debe pagar antes de que finalice su bienio, además recibió de la Secretaría de Hacienda anticipos por participaciones, dicen que por 500 millones de pesos, esta cifra apenas admitida por la Sefiplan, en el reciente mega rollo publicado, Programa estatal de finanzas públicas, tan voluminoso como su titular, sólo les salieron 172 páginas.

Ya veremos cuando se lleguen los tiempos.