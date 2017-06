Jaguares queda fuera de la FMF

Connect on Linked in

La franquicia de Jaguares de Chiapas fue oficialmente desafiliada de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que los adeudos salariales con la competición, el plantel y los trabajadores pesaron en esta decisión que tomó la Asamblea General del organismo rector del balompié nacional.

Durante el pasado Régimen de Transferencias se manejó que el conjunto de La Selva se encontraría “suspendido” para poder participar en cualquier competencia organizada por la FMF por un año. Cuando saldara los pagos pendientes, Jaguares podría volver a participar.

Pero las medidas contra los sureños se endurecieron.

“Por no cumplir con los acuerdos pactados, por lo tanto, se actuó conforme a nuestros reglamentos y se dio pie a la desafiliación”, reveló Bonilla.

El procedimiento para marginar al cuadro jaguar fue puesto en marcha por los representantes de todas las divisiones del futbol mexicano, con base en el artículo 41.1 del Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, el cual indica que se desafiliará a un miembro si “incumple con sus obligaciones financieras con la Federación”.

Sergio Bueno, ex técnico de Chiapas, dedujo que el proceso de quitarle el registro a su otrora club no correspondía a la falta del pago de nóminas, sino a las deudas contraídas con la Liga MX.

Según el veterano estratega, la desafiliación fue un hecho derivado por cuestiones administrativas y no laborales.

Pese al castigo, Carlos Hugo López Chargoy, dueño de Jaguares y Puebla, sigue como un agremiado más en la FMF.

Incluso, Bonilla afirmó que, con el fin de saldar las cuentas atrasadas del equipo chiapaneco, La Franja fungirá como una garantía de pago.

El dirigente de la Liga MX apuntó que todos los equipos del máximo circuito y del Ascenso MX tendrán que estar con sus nóminas al día, “de lo contrario, no podrán participar con nosotros; Jaguares es un ejemplo”.