Jubilados de SEV exigen el pago de prestaciones pendientes

Redacción AZ

Maestros y Personal de Servicios jubilados de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) integrados en la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz (AJUPIV) marcharon las calles Enríquez, Zaragoza y Leandro Valle para exigir al Gobierno del Estado el pago de tres millones de pesos por la deuda de prestaciones pendientes desde el año 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017.

En entrevista la secretaria de la AJUPIV, Georgina Martínez Marín, explicó que el gobierno federal cumplió con enviar el recurso a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pero la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no lo depósito a los trabajadores.

Refirió que llevan dos años en lucha para exigir que el gobierno del estado les pague estas deudas, pero no se habían manifestado en estos seis meses de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares porque confiaron en que les pagarían: “Pero no fue así, este gobierno tampoco no nos ha pagado” refirió.

Explicó que solicitaron el apoyo de observadores a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que en caso de que el gobierno del estado intentara bloquear la marcha, tomaran nota del acto.

“No tenemos miedo, somos adultos, y sabemos a lo que nos exponemos y confiamos en que el gobierno resuelva ahora si” dijo.