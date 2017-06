Asuntos Públicos – Exhortos: trabajo legislativo rezagado

Eduardo Coronel Chiu

Exhortos: trabajo legislativo rezagado

Como los diputados locales se fueron a la grilla electoral a los municipios cuando menos todo el mes de mayo, los señores no han tenido tiempo de sacar varios asuntos de plazo perentorio y otros rezagos.

Dos de ellos son del interés del gobernador Miguel Ángel Yunes, tanto que ya exhortó por la vía escrita por segunda ocasión a la Legislatura para que se apuren a dictaminarlos.

El primero de ellos, relativo a la legislación de Tránsito y Transporte y el otro, el paquete de reformas para el sistema estatal anticorrupción, que no es el burro hablando de orejas, sino la obligación para el Estado de homologar la legislación local a las reformas federales que ahora regulan la materia. Esta última tiene límite el mes de julio, pero no necesariamente deben aprobar la iniciativa del gobernador, hay al parecer otras iniciativas de diputados, aunque el marco federal no les deja mucho margen de innovación, viene con corset.

Los del PAN, al tronido del chicote, se activaron, y la presidenta de la mesa directiva, María Elisa Manterola, en su papel de ama de llaves del gobernador, junto con El Bailador Sergio Hernández, el presidente de la Junta de Coordinación Política, como el cocinero, pretenden servir en bandeja la agenda de los diputados.

Por eso ya promueven que las comisiones se ocupen de dictaminar las iniciativas que tienen rezagadas en vez de seguir en el jugueteo de generar nuevas; ya se ha visto como se las gastan los diputados de esta camada en inventivas y lluvias de ideas, no pocas con el afán de notoriedad para subirse la tribuna del congreso en pos de sus minutos semanales de fama provinciana.

Un comisionado del IVAI sin elegir, otra pasada de lista

Nadie los ha exhortado pero tienen también rezagado los diputados el nombramiento de un comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, un proceso pendiente desde el año pasado, cuando reventó la aberrante intención de ungir comisionado de la transparencia al operador electoral de Javier Duarte, Gabriel Deantes.

Tan dormidos andan los diputados en el tema de la transparencia que no se han percatado de la proximidad del vencimiento del periodo de Yoli García, la presidenta del IVAI, herencia de Deantes, al igual que el otro comisionado, Rubén Mendoza. De haber verificado el proceso de nombramiento de Yoli, habrían encontrado que le corresponde como sustituta de Luis Ángel Bravo un periodo de tres años, el cual vence el 8 de julio próximo.

Como puede comprobarse en la documentación que obra en el Congreso, el dictamen y acuerdo aprobatorio de su nombramiento carece de plazo, pero se produce bajo el supuesto de ley de una sustitución para culminar el periodo para que fue designado Luis Ángel Bravo. Puede consultarse por ejemplo el acta de sesión estenográfica en el diario de debates de la sesión del 25 de marzo de 2014. A diferencia de omisión de término en la aprobación del decreto de nombramiento, en la sesión extraordinaria del Congreso, antes citada, su publicación en la Gaceta Oficial lleva ya la mano negra de Gabriel Deantes y Javier Duarte; el pago de los servicios que les dio como magistrada del Tribunal Electoral de la Federación en la sala regional de Xalapa.

En efecto, el decreto número 248, que aparece como número extraordinario 122, de fecha 26 de marzo de 2014, suscrito por la mesa directiva del Congreso, declara en su resolutivo primero: “Se nombra como consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a la ciudadana Yoli García Álvarez, que fungirá en su cargo por un periodo de seis años”.

Con una fe de erratas el Congreso del Estado la puede remover. Si se dan cuenta y hay la voluntad de limpiar el IVAI.

Contra exhorto; ajuste del ejecutivo rezagado

Mucho apura el gobernador Yunes a los diputados de los temas de su interés personal, es obvio que en el sistema anticorrupción no quiere verse marcado por los observadores nacionales como incumplido.

Pero nada dice de los varios requerimientos que a él como titular del Ejecutivo le han hecho los diputados, a los que no se ha dignado a responder o cumplir.

El más sonado de ellos es su omisión de remitir al Congreso el ajuste al gasto público, conforme lo obligan los transitorios del decreto del Presupuesto de Egresos para 2017. A fines de marzo se le venció el plazo y solo envió un aviso vago de que usaría el presupuesto que mando Flavino y que de los ajustes que hiciera, ahí le iría avisando. El otro tema es la falta de información sobre la deuda pública; Tula Guerrero, de la Sefiplan, les dice a los integrantes de la comisión para la verdad de la deuda pública que no está autorizada por el gobernador para darles la información.

Palo a Eva

En lo que sí se apuraron fue en el dictamen para el desafuero de la diputada local Eva Cadena, La Recaudadora. Expulsada de Morena, protagoniza uno de los mayores escándalos políticos del año; como es sabido fue la estrella de la corrupción, sus escenas recibiendo billetes “para López Obrador y por gestionar dictámenes legislativos a modo, son de antología en la guerra del lodo.

El dictamen de procedencia del desafuero se presentará al Congreso en la sesión del próximo lunes. Aunque tiene derecho a alegatos en la sesión, seguro no va. Saldría sin fuero, la aprehenderían apenas pusiera un pie fuera del Congreso.

Erigidos en jurado de procedencia los diputados se van a limpiar en Eva.