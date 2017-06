Dale Dale – Hasta Peña Nieto siente que lo espían

Hasta Peña Nieto siente que lo espían

El reciente escándalo que le pega al gobierno de Peña Nieto viene del extranjero, un largo artículo en la primera plana del periódico norteamericano New York Times, en una profunda y especializada investigación que realizó la Universidad canadiense de Toronto, encuentran que el sistema de espionaje en teléfonos celulares que contrató el gobierno mexicano a una empresa especializada israelí, llamado Pegasus, supuestamente lo más avanzado que existe, ya que puede infiltrar cualquier teléfono y captar todo lo que entre y salga del teléfono infectado.

El punto de partida de esta acusación es que a los gobernantes, de todos lados, siempre les ha parecido que espiar es una herramienta de gobernabilidad, además de su utilidad en los servicios de seguridad pública que tienen que operar. Pero inmoralmente el espionaje se usa también, irresistiblemente, por los políticos que gobiernan para sacarle ventajas ilegales a sus competidores y para anular a quienes los critican. En México, el Gobierno Federal cuenta desde hace casi 30 años, en el sexenio de Carlos Salinas, una institución dedicada al espionaje, el CISEN, que está actualmente bajo el mando de la Secretaría de Gobernación.

Dentro del grupo de personas que aparecen espiadas por este sistema de espionaje telefónico, hay varios periodistas, la más conocida Carmen Aristegui y su hijo, hay también defensores de derechos humanos y promotores de sistemas anticorrupción para el gobierno.

En su respuesta, el gobierno por supuesto negó la acusación, alegando que no hay pruebas de que los espíe, ayer el presidente Peña remachó el rechazo de su gobierno a la acusación de espionaje, agregando el presidente que él se siente también víctima de espionaje, no dijo de quien sospecha, pero remató diciendo que pide una expedita investigación de la PGR, para que rápido deseche las infundadas acusaciones de espionaje de su gobierno, para poder él acusar de difamación y calumnias a quienes lo han acusado.

Esta actitud del presidente Peña parece copia de las irresponsables acciones y respuestas del presidente Donald Trump, quien como táctica para eludir responsabilidades de su cargo, cuando “mete la pata”, lo que hace muy a menudo, sale Trump que quienes le señalan cualquier error o abuso en su trabajo, amenaza con represalias para quienes le exigen explicaciones y rectificaciones a sus actos o dichos.

Parece que olvida Peña Nieto que él es un mandatario, un servidor público obligado a cumplirle a los mandante, los mexicanos, conforme a lo que establece la ley, aunque le moleste que lo señalen de actuaciones ilegales, está obligado a explicar y justificar su trabajo, estas acusaciones de espionaje son resultado de una investigación especializada, lo correcto es que la investigación sobre el espionaje la conduzca un grupo de expertos autónomo del Gobierno Federal, para que se consiga credibilidad y transparencia en lo que reporten.

Yunes Linares, siempre fan del espionaje

Hace 24 años, el ahora gobernador panista Miguel Ángel Yunes despachaba como secretario de gobierno priista, en el sexenio de Patricio Chirinos (1992-1998), es obvio que ni los teléfonos móviles ni los equipos para infiltrarlos eran como los de ahora, sin embargo ya se invertían muchos recursos en actividades de espionaje. Yunes implementó un centro de espionaje del Gobierno del Estado en esa época, en la azotea del palacio de gobierno, arriba de la oficina en donde ahora despacha. A ese centro de espionaje se le conoció por su ubicación como “El Palomar”, el funcionario encargado del uso político del espionaje era Enrique Ampudia, el estratega de Yunes Linares en esa etapa, el operador del centro fue Jorge Ramírez Pérez, alias El Patotas.

Pero como muchos recordarán, en el Veracruz de aquellos años no se vivía la terrible inseguridad de ahora, por lo que los millonarios recursos que se invirtieron en sistema de espionaje de Yunes linares se usaba para espiar principalmente a políticos rivales de Chirinos o de Yunes, principalmente. Pero aunque ustedes no lo crean, se espiaba a los que se consideraban los más peligrosos. ¡Pero estos eran del mismo partido, del PRI!, en esa lista de los “peligrosos” estaban: Gustavo Carvajal, ya fallecido, y Miguel Alemán; estos dos porqué eran claros precandidatos priistas al gobierno estatal, desde antes de que llegara Chirinos a gobernador. Y por supuesto el otro enemigo era Dante Delgado, el ex gobernador interino de cuatro años, aliado del otro al que consideraban su enemigo más importante, Fernando Gutiérrez Barrios, quien se desempeñaba como Secretario de Gobernación.

Todo esto fue hace más de veinte años, pero no ha cambiado la afición de Yunes Linares por la práctica del espionaje, ahora como gobernador panista, igual que cuando fue secretario de gobierno priista, los recursos y el interés por espiar tienen como principal objetivo anular a los rivales para beneficio propio (entiéndase, para que él y sus hijos gobiernen Veracruz por muchos años).

Que por lo que se ve, si se usará el espionaje para lo legal, es decir, para combatir a la delincuencia, quizás estaríamos viviendo con menos inseguridad.

Así que como dice Aristegui, si cree o siente usted que está siendo espiado porque no es de la simpatía de quienes gobiernan, no dude, es seguro que lo espían.