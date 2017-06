Diputados de Morena sí votarán desafuero de Eva Cadena

Carlos Alvarado

Luego de aclarar que el Grupo Legislativo de Morena sí votará el desafuero de la diputada Eva Cadena Sandoval, su coordinador, Amado Cruz Malpica, adelantó que será este lunes por la tarde cuando se someta a votación el dictamen y, en su caso, se retire el fuero a la legisladora investigada por delitos locales y federales.

En entrevista afirmó que “Sería el lunes en que en su caso se convoque a la sesión correspondiente, cuando se pueda tomar una decisión de fondo por el pleno del Congreso”.

El diputado insistió en que su Grupo Legislativo no se va a abstener de votar el dictamen, al señalar que no tiene nada que ver la denuncia que Morena interpuso en contra de Eva Cadena, con el procedimiento de desafuero que actualmente se lleva en el Congreso.

No tiene sustento legal alguno

La diputada local panista, María Josefina Gamboa Torales, afirmó que la legisladora Eva Cadena Sandoval, quien se encuentra sujeta a un procedimiento de desafuero, está equivocada al confundir el debido proceso con el reglamento interno del congreso estatal, esto tras las declaraciones de la exintegrante del grupo legislativo de Morena, de que los diputados locales no pueden ser juez y parte al denunciarla y desaforarla.

En ese sentido enfatizó que ningún legislador debe abstenerse de votar por esta razón, puesto que no tiene sustento legal alguno, y consideró que sería una grave irresponsabilidad si el Grupo Legislativo de Morena no vota el desafuero.

Diputados del PAN y Morena descartaron que se puedan excusar de votar el desafuero de la diputada Eva Cadena Sandoval, quien afirmó que no pueden ser juez y parte del proceso que se le sigue por presuntos actos de corrupción.

En entrevista por separado Amado Cruz Malpica y María Josefina Gamboa Torales, afirmaron que la postura de la diputada independiente es válida, como parte de su defensa, pero no es procedente

Pidió congruencia

El diputado local Nicolás de la Cruz Cruz, pidió congruencia a sus compañeros diputados al momento de votar el dictamen por el que se aprobaría el desafuero de la diputada Eva Cadena.

Lo anterior, luego de que trascendió que hay división al interior de las diferentes fracciones para quitar la protección constitucional a la diputada independiente.