Inseguridad lleva a Veracruz a una crisis total: Canacintra

Redacción AZ

El incremento de la inseguridad en el estado ha inhibido las inversiones y provocado que la entidad esté al borde de una “crisis fatal”, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel García.

Luego de que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública reportó un aumento de 154 por ciento en los asesinatos relacionados con el crimen organizado, señaló que con esos datos es “imposible maquillar lo que ocurre en el estado”.

“Las estadísticas no se pueden ocultar, inhibe las inversiones, nos preocupa; se dice que son delitos de alto impacto, muertes con personas que pelean por la plaza, pero el impacto con los empresarios es altísimo”.

Añadió que la violencia que se registra en el estado es uno de los factores que inhiben la llegada de nuevos capitales ya que la seguridad es fundamental para establecer una empresa.

“Veracruz es un tema único a nivel nacional, no tenemos inversiones, hay problemática para poder ver el tema de cobros, los empresarios no tenemos flujo sanguíneo”.

El empresario lamentó que no puedan incentivar las inversiones con la violencia que diariamente se registra en la entidad y que ha llegado hasta los oídos de capitales extranjeros.

“Nos preguntan cómo estamos, es un tema rebasado, las autoridades deben trabajar más. Si no hay inversión, si no se puede crear empleos, el tema económico no crece, se detiene”.

A estas alturas, señaló que los empresarios enfrentaban problemas para subsistir, pero insistió en que el estado está al borde de una crisis fatal en materia económica.