Los vetos están obsoletos hoy en día: Lucero

Ciudad de México

Cuando se le preguntó a Lucero si la relación estaba bien con Televisa, a raíz de que el miércoles recibió un homenaje en el programa matutino “Hoy” y al cual asistió; la intérprete sonrió y respondió: “Yo creo que sí. Ahora que fui estuvo de lujo y sin problema. Luego me preguntan ¿estás vetada o no?, no sé porque unos dicen que sí y otros que no, la verdad creo que los vetos están obsoletos hoy en día”.

“Te puedes quedar en la zona de confort toda tu vida, pero está padre también innovar, conocer; te cambia mucho el panorama”, comentó.

La ex esposa de Mijares declaró que cuando le ofrecieron participar en el programa de Univision “La Reina de la Canción”, la invitación a asistir a “Hoy” también fue puesta en la mesa, así que aceptó gustosa y fue así como volvió a caminar por los pasillos de las instalaciones de San Ángel.

“Al final del día digo: ‘qué padre poder hacer cosas aquí en Televisa, en Univision en Estados Unidos, el proyecto que hice en Telemundo y ahora este proyecto con SBT en Brasil’, ésa apertura es lo que a mí me gusta mucho, no tener ataduras a ser exclusivo de una sola empresa. Hoy en día eso está obsoleto porque el público está en todas partes”.

Explicó que si bien la telenovela “Carinha de anjo” (Carita de ángel) la versión brasileña de “Mundo de Juguete” la ha mantenido lejos de México, ella agradece la oportunidad de iniciar un camino nuevo y conocer un pú blico diferente

La cantante niega la posibilidad de hacer una telenovela porque quiere dedicarse más de lleno a la música ahora que estrenó su disco “Enamorada con banda”.