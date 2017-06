Arman grupos de vigilancia vecinal en Las Fuentes

Connect on Linked in

Redacción AZ

Ante la omisión de las autoridades gubernamentales y de seguridad pública, vecinos de la Unidad Habitacional Las Fuentes se han organizado para protegerse solos en grupos de vigilancia vecinal

Con machetes, palos, hachas, lámparas y un silbato como alerta, hombres y mujeres caminan por las noches, haciendo rondines en esta unidad de interés social en la que habitan alrededor de tres mil familias que se sienten ignoradas, relegadas por la falta de atención de las autoridades.

En punto de las 12 de la noche, las guardias vecinales recorren hasta la madrugada las calles de esta colonia, situada en el sur de la capital, en donde al igual que en la mayor parte del Estado las familias son víctimas de robos y saqueos.

Muy cerca están las instalaciones de la Fiscalía del Estado, -esa que no sirve para nada -; acusan los vecinos. Ahí entre ellos se organizan y se designan responsabilidades.

Uno de ellos es el encargado de guiar al contingente., otros cargan “las armas”, llevan los garrotes, piedras, machetes, hachas, lámparas que dan toques eléctricos y hasta una cuerda “kilométrica” que servirá para amarrar al ladrón y dejarlo en un poste –donde dicen los vecinos que será linchado-.

Pues reiteran estar cansados de las burlas de las autoridades y delincuentes, que para el caso son lo mismo. Nos han robado constantemente, a veces hasta seis casas en una misma calle, lo reportamos con las autoridades y nadie hace caso. Ni siquiera vienen para disimular. Dicen quienes prefieren guardar el anonimato individual y solo presentarse como vecino vigilante.

“No nos vamos a dejar. Vamos contra los rateros”, dicen y se enfilan hacia las calles más solitarias de la unidad habitacional.

Dicen que: “los ladrones entran con armas, te apuntan en la cabeza o toman de rehén a uno de la familia”.

Esto significa un verdadero terror, relata una de las mujeres que avanza al frente de la guardia, armada con un tronco, silbato colgado al pecho –dice estar lista para atacar al ratero-.

La finalidad es proteger el patrimonio y a la familia. Perdieron el miedo y ganaron valor; aseguran que es por la ineficacia del Gobierno del Estado de Veracruz en materia de seguridad.

Otro de los colonos, dice que en esta zona habitacional, los rondines de patrullas son muy escasos, por esa razón optaron por organizarse para atrapar al delincuente –acción que indican ha ahuyentado a los ladrones.

A partir, de los recorridos nocturnos, la madrugada de éste viernes 23 de junio los elementos de seguridad llegaron a Las Fuentes para vigilar las calles “pero lo hacen ahora que vieron presión de nosotros, sino ni se acercan, ojalá sean permanentes y no sólo para la foto”.

Alrededor de las 02:00 de la mañana, llegaron patrullas de La Gendarmería y Policía Estatal , y se unieron al grupo de vecinos que avanzan en la calle principal de la unidad habitacional.

Ya habían recorrido las áreas más montosas, pasaron entre pastizales con más de dos metros de altura, se abrieron paso entre la vegetación.

Encontraron lodo, marcas de zapatos, ropa tirada, piedras colocadas atrás de las bardas –evidencias que han dejado los ladrones al entrar a las viviendas-.

Esta ocasión no detuvieron a ninguno, pero están seguros que sí atraparán a alguien y la advertencia está lanzada “al que agarremos lo vamos a amarrar al poste, entre todos le vamos a madrear; lo vamos a linchar. No lo vamos a entregar a la policía para que haya un escarmiento. Nos vamos a defender” –dice otra de las mujeres al tiempo que empuña el machete que afiló minutos antes de ir a cazar al delincuente-.

La mañana llega y hay que trabajar por lo que el grupo concluye su rondín, se despiden y retoman sus actividades. No sin antes acordar, verse nuevamente por la noche para auto proteger su patrimonio.