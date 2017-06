Desarrollan arte y cultura con fines sociales en IMAC

Redacción AZ / Xalapa

El pasado domingo se celebraron dos eventos culturales con fines benéficos para el disfrute de los xalapeños en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC): la exhibición de «Danza por la paz» y el concierto de Giova García.

El multipremiado grupo de baile «Punkak Java» organizó una exhibición de danza urbana y contemporánea, así como de música, para poder representar a México en el World of Dance Finals de Los Ángeles, el próximo 22 de julio.

En «Danza por la paz», el grupo de baile incluyó estilos urbanos y las coreografías Rock around the clock y Sol, además de contar con la presencia de músicos y bailarines locales invitados.

Más tarde, el mismo día, en un evento organizado por Fomento Colaborativo, se presentó Giova García en el concierto «#CantandoxLaSalud», cuya recaudación se destinó a beneficio de la asociación civil Kaná.

Durante el evento, el cantante estuvo acompañado del grupo Sotavento y de mariachis, durante la interpretación de reconocidas canciones como Coincidir, Hasta la camisa, Alma Llanera y Solito con las estrellas, entre otras.

Por otra parte, se anuncia que en este mismo espacio dependiente del Ayuntamiento xalapeño, este sábado, en punto de las 20:30 horas, se llevará a cabo una gala musical con la versión actual del tradicional trío Los Panchos. La agrupación fundada en 1944 por Alfredo Gil, «Chucho» Navarro y Hernando Avilés hará un recorrido musical ofreciendo sus más grandes éxitos. Considerados los precursores de la interpretación del bolero en trío, mantienen la vigencia de este género.

Solo, Nuestro amor, Perdida, Ya es muy tarde, Una copa más, No trates de mentir, Me voy p’al pueblo, Rayito de luna, Caminemos, No me quieras tanto, Sin un amor, No, no y no, Sin remedio, Un siglo de ausencia y Sin ti son algunas de las melodías que el trío inmortalizara en la segunda década del siglo XX en estaciones de radio y sinfonolas de México, América Latina y el Caribe.

Los Panchos marcaron un antes y un después en la historia de la música hispanoamericana; el espíritu bohemio y viajero del grupo los llevó a cantar en los cinco continentes e imponer en el gusto del público.

Además, en esta velada romántica, la cantante veracruzana Messe Merari participará también con Los panchos, y rendirá tributo a la cantante Eydie Gormé. Los boletos están a la venta en la taquilla del IMAC, en Palacio Municipal y en tiendas Fasti. Informes al 228-190-76-31.