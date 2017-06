Dale Dale – Yunes, igual qué Calderón

Yunes, igual qué Calderón

Hace seis años, cuando transcurría el quinto año del gobierno de Felipe Calderón, el presidente panista que le declaró “la guerra a la delincuencia”, decía que esa guerra se estaba ganando, que las fuerzas de seguridad pública le pegaban tan duro a los cárteles de delincuentes que los integrantes de las bandas que no caían presos caían muertos. Se presumían y se presumen las capturas o exterminio de los principales cabecillas, los capos. Sin embargo, por encima del discurso “victorioso” de Calderón, la seguridad pública no mejoró, las víctimas de la delincuencia no disminuyeron, han aumentado, cuando cae algún jefe mafioso, rápidamente es sustituido por otro igual o peor.

Ahora con la imparable ola de violencia y muertes en Veracruz, el gobernador panista Miguel Ángel Yunes repite el mismo discurso que Calderón hace un sexenio, que en Veracruz las fuerzas de seguridad pública le han pegado muy duro a las bandas de delincuentes. Hace seis años, la gran mayoría de los mexicanos no le creyó al presidente panista que se estaba ganando la guerra a los criminales, hoy, ¿cuántos le creen a Yunes de que en Veracruz su gobierno les está ganando? Los hechos lo desmienten, igual que a Calderón antes. Y la mayoría de los veracruzanos ven al gobernador panista como un fracasado en seguridad pública. Mucho fue lo que prometió en campaña sobre mejorar la seguridad en nuestro estado. Qué fiasco.

Fracasan Yunes y Téllez

Ya se volvió insostenible. Siquiera el querer disimular que no pueden controlar la situación de inseguridad, esta semana que terminó fue catastrófica y el fin de semana peor, no dejó lugar a dudas que lo que siempre presumió Yunes Linares de que era “Experto en Seguridad” y no sólo no lo es, sino que puso al frente de secretario a alguien que no sabe de seguridad, Jaime Téllez Marié, y que no tiene un programa eficaz para tratar de frenar a la delincuencia, no funciona la coordinación con las fuerzas federales. Cada día son más los ciudadanos inconformes con este gobierno y desilusionados del tan cacareado “cambio”, al grado de decir que estamos peor que con Duarte, que eso, ya es mucho decir.

Era un experto policía

El asesinato del Comisionado de la Policía Federal en el estado Camilo Castagné, así como de un comandante que lo acompañaba y un tercer elemento que se debate entre la vida y la muerte fuertemente custodiado en el hospital de la Beneficencia Española, que resguardan un gran número de elementos de la Policía Federal, temiendo que puedan llegar a querer ultimarlo en el propio nosocomio.

Castagné era desde hace dos años coordinador de la Policía Federal en nuestro estado, el más experimentado integrante del programa “Veracruz Seguro”, ninguno de los otros mandos, del Ejército, La Armada y Seguridad Pública, tenía su antigüedad en la participación de la lucha contra la delincuencia en Veracruz.

Castagné, veracruzano de San Rafael, llegó a la coordinación de los policías federales cuando Javier Duarte era gobernador y el hoy reo del reclusorio de Pacho, Arturo Bermúdez, despachaba como secretario de Seguridad Pública estatal. Con una larga carrera en la Policía Federal y conocedor de la problemática de seguridad en nuestro estado, su asesinato provoca la mayor preocupación y desánimo en toda la población veracruzana, porque pensamos que si ni siquiera se pueden defender los expertos en seguridad, qué podemos hacer los demás ciudadanos.

“Si no puedes renuncia”

Pero todavía más repercusión tuvo, por la saña con que se cometió, el mismo sábado fue asesinada una familia completa, dos adultos y 4 menores en un domicilio en Coatzacoalcos, estuvieron circulando las fotos y un vídeo en donde se ven los 6 muertos llenos de sangre. Mientras en el Palacio de Gobierno daba un discurso Yunes Linares de la brutalidad a la que dice enfrentarse, como si desde hace años no supieran como estaban las cosas, todo por no querer reconocer la incompetencia que existe en el gobierno que encabeza y no sólo en materia de seguridad, es en todos los rubros, ya que puso a puros inexpertos para estar al frente de todas las dependencias, ya sea por compromisos políticos, sentimentales o de amistad, sólo que en seguridad, uno de los más importantes y el que más preocupa a los ciudadanos, las ineficiencias han sobrepasado los límites, en menos de 24 horas 20 personas asesinadas, en Córdoba, Cardel, Orizaba y Coatzacoalcos. Crímenes por todo el estado.

Le recordamos, cuando Yunes Linares era aspirante al gobierno del estado, lo que le reclamaba a su antecesor Duarte, cuando sucedía un hecho criminal. “Que renunciara porque no podía darle seguridad a los veracruzanos”, ahora le toca a él escuchar a miles de habitantes de nuestro estado que le dicen lo mismo en las redes sociales: “Renuncia, no puedes”.