En 2017, seis mil trabajadores petroleros despedidos en el país

VERACRUZ

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), Pablo López Figueroa, refirió que se tienen registrados 6 mil despidos en la industria petrolera del país en el presente año.

El entrevistado refirió que el desempleo se hace notorio en ciudades como Coatzacoalcos y Ciudad del Carmen y en el estado de Tabasco, donde se observa a los petroleros acudiendo a los centros de trabajo en busca de una oportunidad.

“Nada más en lo que va del año, los que han quedado fuera somos como 6 mil más o menos ahorita en lo que va de los meses, aquí se ve muy poco por lo que significa Veracruz pero si nos vamos a la zona petrolera de Tabasco, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, pues allá son zonas 100 por ciento petrolera y se observa a la gente deambulando, esperando una oportunidad de empleo”, subrayó.

No obstante, Pablo López Figueroa dijo que se anunciaron otros 12 mil 500 despidos en la industria petrolera para los tres meses próximos.

López Figueroa indicó que los despidos de trabajadores petroleros se realizan en las áreas de operación y de mantenimiento, con excepción de las subdirecciones, las direcciones y las gerencias.

El secretario general de la UNTPP consideró que el despido de los trabajadores petroleros se relaciona con la privatización de Pemex en el cierre del sexenio.

“Vienen para todo el sistema petrolero creo que 12 mil 500 plazas que se van a cerrar en tres meses, aparte de los 6 mil, apenas fue anunciado que no hay presupuesto para mantener el salario de los trabajadores, se ponen un plazo de tres meses para que haya 12 mil 500 plazas menos, en todo el sistema petrolero, se refleja más en las zonas petroleras”, agregó.

En ese sentido, el entrevistado opinó que la reforma energética no trajo los beneficios que esperaba el Gobierno Federal.

Incluso, Pablo López Figueroa no descartó que la necesidad haya orillado a los trabajadores petroleros desempleados verse inmiscuidos en un delito.

“Se genera mucha delincuencia por lo mismo, ya no es el decir ‘es un delincuente’, no, es alguien creado por la necesidad, lamentablemente es una de las consecuencias que están haciendo de nuestros empleos y todo eso amañado en la reforma energética”, finalizó.