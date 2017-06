La inseguridad ya nos rebasó: Vecinos de Las Fuentes

Xalapa, Veracruz

Vecinos Vigilantes del fraccionamiento Las Fuentes exigieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reconocer que “todo el estado fue rebasado en inseguridad” y que exhorte a los presidentes municipales a que cumplan con brindar la seguridad en sus demarcaciones.

Los vecinos se reunieron esta mañana para celebrar una junta en la que acordaron las próximas medidas que habrán de aplicar a fin de prevenir los robos a casas habitación y asaltos a transeúntes, “la inseguridad ya nos rebasó. No somos la única colonia con problemas, ni es Xalapa el único municipio, el problema ya nos rebasó a todos” expusieron.

Los vecinos dejaron en claro que si iniciaron las guardias nocturnas y se organizaron fue porque no es suficiente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Los elementos no se dan abasto, las patrullas no se dan abasto, tenemos que organizarnos los vecinos, no de manera independiente, sino que necesitamos cursos, porque tenemos derecho a la paz social” expuso una vecina.

Refirieron que los vecinos al realizar las guardias nocturnas de vigilancia no llevan armas, pero llevan “elementos que les sirven de protección”, explicaron.

El fraccionamiento Las fuentes se ubica entre los límites del municipio de Emiliano Zapata y colinda con las unidades habitacionales Lomas Verdes, Zippor y las colonias Margaritas y Santa Rosa, por lo que prácticamente se convirtió en “un pasadero de gente de muchos lados”.

Recordaron que este fraccionamiento se integra por alrededor de 4 mil casas, construidas por una empresa particular y con el apoyo del gobierno del ex mandatario Miguel Alemán para empleados de la administración estatal y maestros.

El problema de la inseguridad no solo se refleja en las noches, sino que en el día hay hombres desconocidos que “molestan y faltan al respeto” a las mujeres.

A partir de que iniciaron las guardias vecinales, la SSP ofreció su apoyo a los vecinos; sin embargo, “es muy poco para la gravedad de la situación, porque se está viviendo una ola de saqueos, y estamos rebasados en inseguridad”, finalizaron.