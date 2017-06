Rechazan autobús homófobo

Connect on Linked in

La directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, Martha Mendoza Parissi, afirmó que el Autobús de la Libertad sólo desinforma a la población, ya que “género” es un término que la autoridad tiene que ocupar para que se pueda observar dónde se generan las desigualdades entre las mujeres y hombres a fin de abatirlas.

Afirmó que hasta el nombre que porta el autobús es controvertido. Refirió que el autobús también desinforma a la población porque ninguna institución y menos la educativa o el Estado promueven ideas o situaciones “mediante las cuales los niños se convierten en no sé qué; eso es mentira y lo que realmente hace falta es que haya una buena educación sexual científica para niños y niñas y no otra cosa”.

Agregó que lo que hace falta es orientación sexual a niños y niñas y llenarlos de más desinformación porque la desinformación lo que ocasiona son problemas como el de los embarazos no deseados, además de violencia de género.

En este sentido Mendoza Parissi aseguró que no es verdad que se impida a los padres y madres educar a sus hijos de la forma que mejor les parezca y que ese es el mensaje con el que transita el mencionado autobús.

Activistas protestan por llegada del autobús

Activistas xalapeños intentaron impedir la llegada del Autobús de la Libertad a la calle Enríquez, a un costado de Palacio de Gobierno y la explanada de Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

Los manifestantes portaron cartulinas con consignas hacia los integrantes del autobús. Algunas frases que mostraron fueron “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “Con pene o con vulva ser mujer es una decisión mía, no tuya”, acompañado de gritos para respetar la ideología de género.

Los activistas recalcaron que los integrantes del Consejo Mexicano para la Familia son conservadores opositores a los avances que llevan sectores como los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI).

Los tripulantes del autobús y católicos que recibieron al vehículo promotor de su ideología en educación, sexualidad y vida, continuaron su actividad emitiendo un breve mensaje a los presentes.

En cuanto a los manifestantes, se deslindaron como grupo de choque enviado por otro sector y recalcaron ser defensores de la igualdad de género.