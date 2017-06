Ante crisis de seguridad, urgen comisionado federal

Redacción AZ

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió que se nombre a un Comisionado Especial de Seguridad, enviado por la Federación, para garantizar vigilancia de la población, con la intención de que este asuma, coordine y ejecute las acciones necesarias para la reconstrucción del tejido social.

En conferencia de prensa, Marco Antonio del Ángel Arroyo, secretario de Prensa y Propaganda del PRI, dijo que en la entidad “no es posible seguir confiando la estrategia de seguridad a una persona totalmente incompetente, acusada de tener vínculos con el crimen organizado”.

Expresó que ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, a Veracruz “Debe llegar un verdadero experto en seguridad pública como Secretario en el Estado y agregó que el actual titular de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, es “una persona que pone en peligro constante a la población que por ley se supone debería proteger y servir. Demandamos profesionalidad en Seguridad Publica. El propio Yunes ofreció un Secretario de carrera y rango militar, cosa que como todas sus promesas de campaña no ha cumplido”.

Recordó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió en campaña política reducir la seguridad en los primeros seis meses de su administración, porque él se decía un experto en seguridad.

Lamentó que el gobernador emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) se preocupa más por ejercer “El populismo de yo me encargo de todo” y no respetar las instituciones y la división de poderes.

Señaló que el Fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz y el titular de la SSP, Jaime Téllez Marié deben renunciar al cargo, porque han demostrado incapacidad para combatir la delincuencia y meter a los criminales a la cárcel.

“El Fiscal General en el Estado es mayordomo, fotógrafo y abogado de la familia Yunes. Esto constituye un claro conflicto de intereses y una flagrante violación a la Constitución Política sobre la que él mismo juramentó. En la actualidad la Fiscalía es únicamente autónoma de la ley y perversamente cercana a la familia del gobernador” acusó Marco del Ángel.

El vocero del PRI cuestionó el actuar de la SSP, porque aun cuando cuenta con el apoyo de las Fuerzas Federales en Veracruz, sigue sin resolver el problema de la delincuencia en Veracruz.

“Está aquí la marina, está aquí la policía militar, está aquí el ejército mexicano, y está aquí la gendarmería. Únicamente faltaría que estuviera el salón de la justicia y los vengadores para ver si así se resuelve este grave problema de inseguridad que vivimos”, finalizó.

Morena también pide se nombre un comisionado

El diputado Amado Cruz Malpica aseguró que el grupo de coordinación no está dando resultado y la violencia ha rebasado tanto al gobierno como a la propia Gendarmería Nacional.

La fracción del partido Movimiento De Regeneración Nacional (Morena) reprochó los nulos resultados en materia de seguridad, por lo que pidieron se nombre un comisionado nacional de seguridad para Veracruz, “está claro que la policía de Veracruz no puede”.

En conferencia de prensa Amado Cruz Malpica aseguró que el grupo de Coordinación de Seguridad Pública no está dando resultados mínimos esperados y la violencia ha rebasado tanto al Gobierno como a la propia Gendarmería Nacional. El legislador dijo que no coincide con la visión del gobernador de que los ataques de la delincuencia son en respuesta a los golpes que se ha dado en el Estado.

“Es un asunto que ha rebasado la posibilidades operativas y hay la sensación de los veracruzanos que no se puede con la delincuencia, ese es lo que estamos percibiendo los ciudadanos y los legisladores”, dijo y señaló que es necesario que comparezca de lo que está fallando. Criticó que este recientemente, siete meses después de que inicio el gobierno de trasmisión, se publicó en la Gaceta Oficial el plan se seguridad, “es un tema que nos preocupa”.

”Queda claro que el gobierno estatal no puede con la inseguridad desatada y se requiere la intervención de la federación para contener la violencia en el corto plazo y permitir se tomen medidas más planeadas y eficaces, menos improvisadas que las anunciadas por gobernador”.