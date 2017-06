Dale Dale – Extraña muerte de asistente del secretario del PAN

Extraña muerte de asistente del secretario del PAN

Hasta a los que rodean a los panistas están matando, esto trascendió luego de que no ocultaron que Guadalupe Hernández Aguilera, quien se hubiera desempeñado como chofer de Carlos Valenzuela, actual secretario general del comité del PAN, apareció muerto. Su relación con la familia del dirigente panista viene desde que este era regidor en Boca del Río.

Sus familiares habían reportado como desaparecido a Hernández Aguilera, quien ayer apareció muerto con señales de violencia en una casa del fraccionamiento Las Brisas. Después de ser identificado como el asistente de Valenzuela, no se conoce por qué motivo fue asesinado. Nadie, ni las autoridades policiales, su jefe panista o sus familiares han dado ninguna declaración de las probables causas de su muerte, de la que todo indica que fue un homicidio.

Como ya distintas publicaciones lo mostraban como alguien cercano a los Yunes del PAN, mejor dieron el pésame por redes sociales, reconociendo que lo conocían, más no declararon que murió por causas no naturales y con huellas de tortura, lo que ha causado revuelo entre quienes lo conocieron y convivieron con él en estos últimos años.

¿Quién traicionó al coordinador?

Mientras que el coordinador de la Policía Federal, Camilo Castagné, fue baleado en un restaurante de Cardel por un grupo de cuatro criminales cuando comía en un restaurante de mariscos, la tarde del sábado, acompañado de solo dos de sus subalternos policías. El jefe policiaco se encontraba prácticamente sin escoltas y desprevenido al momento del atentado, indica un descuido trágico de su parte y también que alguien lo traicionó o lo estaban siguiendo los homicidas.

La inseguridad no es pareja

Lo que ha sido notorio y objeto de críticas entre quienes conviven con los actuales funcionarios estatales y sus familiares, es que se les ven por todos lados con un aparato de seguridad impresionante, hasta quienes no tienen un cargo importante o relacionado con el tema de la seguridad o impartición de justicia.

Nada en esto de los recursos abundantes para cuidar a funcionarios y sus familias ha cambiado, al igual que en el Gobierno anterior traen todo un séquito de guaruras cuidándolos y cargándoles todo, sentados a su alrededor cuando van a cualquier tienda, cafetería o a la escuela, lo que fue tan criticado de los duartistas, es lo mismo con los yunistas.

Por algo el viernes vieron llegando a una estética que está por la tienda Wall Mart en Boca del Río a la esposa del alcalde boqueño, Patricia Lobeira Rodríguez, quien llegó, según personas que ahí se encontraban, con ocho guaruras, trasladándose en una camioneta Cadillac de lujo y blindada, mientras que los ciudadanos normales tienen que andar con la inseguridad viendo que no vayan a ser objeto al menos de un asalto o víctimas de una bala pérdida que los lesione, sin que nadie los proteja.

Es más, hasta las camionetas de la Fuerza Civil algunas andan asignadas para cuidar a funcionarios, pero no en las calles, ni las colonias de las ciudades, por eso la delincuencia anda transitando en un estado con escasa vigilancia.

Debido a ello. en la colonia Las Fuentes de Xalapa se organizaron los vecinos hartos de ser presa fácil de cualquier delincuente que entrara a sus viviendas a robarlos o lastimarlos, ante la nula atención de sus quejas y denuncias.

Es más, para mejor ejemplo, la misma Oficial Mayor de la Procuraduría del Estado, Gabriela Reva Hayón, traía más seguridad cuidando a ella y a su familia, incluido su marido, que el propio Comisionado de la Policía Federal que fuera asesinado.

Una ficha para Xalapa

El que está desesperado por tener sus cinco minutos de fama es el dueño del negocio la Universidad de Xalapa, Carlos García Méndez, quien pese a que nunca se recuperó completamente de una conmoción cerebral que le aqueja desde hace unos años, insiste en sustituir al alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga.

Unos ex colaboradores de García Méndez nos recuerdan que cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el gobierno de Fidel Herrera le entró al negocio de inventar Pymes para que recibieran créditos a fondo perdido, de los programas de apoyo empresarial federal, estos créditos no se pagaron nunca, el honorable dueño de la UX creó sus empresas fantasmas de aquel sexenio, además de otros “negocios” que le beneficiaron en el sexenio de la fidelidad, relacionados con becas de su misma escuela, de todo esto hay testimonios y evidencias.