En sospechosa licitación, entregan contrato de 774 millones en Salud

XALAPA

El Gobierno del Estado entregó un contrato de casi mil millones de pesos a la empresa Ex Farma para el abastecimiento de medicinas y dispositivos médicos, además de la operación de farmacias en centros de salud del estado.

El contrato asciende a 774 millones 638 mil 748 pesos y fue adjudicado el pasado 7 de junio de 2017. El contrato se habría firmado, según la documentación, el 21 de junio, aunque no se encuentra en la página de transparencia de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el expediente de la licitación pública LPN-10300000-009-17 que se encuentra en la página de transparencia del Gobierno del Estado de Veracruz, el pasado 17 de mayo se publicó la convocatoria para un “Contrato abierto para la contratación del servicio integral de suministro, distribución y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, mediante el servicio de administración de farmacias en hospitales y centros de salud que integran los servicios de salud del estado de Veracruz”.

La empresa será la encargada de abastecer 647 productos y medicamentos además de otros dispositivos médicos. Ex Farma además operará las farmacias en 100 hospitales del estado, específicamente los de zonas urbanas en las principales ciudades de la entidad, como Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, entre otras. El estado continuará con la operación de farmacias en centros de salud rurales aunque la empresa será la encargada de abastecer los productos.

Según el expediente, la empresa Ex Farma ganó la licitación cuando fueron descalificadas otras dos participantes, Hospi Medical, por presentar en un mismo sobre la propuesta económica y la propuesta técnica, y Farmacias El Fénix, por no presentar el ISO 9001:2008 en Gestión de Calidad de la Organización.

La propuesta de Ex Farma, la única que se dio a conocer, propone un costo por medicamentos de un máximo de 239 millones 373 mil 572 pesos y por dispositivos médicos 436 millones, 281 mil 682 pesos, a lo que se le agrega un 14.65 por ciento por distribución y operación, tanto en las farmacias que operará la empresa como en las que seguirán a cargo del estado. Cabe mencionar que el 29 de mayo se realizó una reunión con los participantes para aclarar dudas. En dicha reunión participaron 6 empresas, además de las 3 que presentaron propuestas estaban Farmacias Epsilon, Pharma Tycsa y Casa Marzam, que finalmente no presentaron propuesta. Cabe mencionar que en dicha reunión las participantes pidieron que se les otorgaran ciertas permisividades pero a la mayoría le fueron negadas. En dicha ocasión, la ganadora Ex Farma pidió se le permitiera presentar sus estados de cuenta 2016 sin auditar, lo que fue aceptado. Mientras tanto, Farmacias El Fénix pidió presentar ISO 9001:2008 con alcance en asegurar la medicamentos y otros factores directamente relacionados con la licitación, lo que le fue aceptado, aunque finalmente fue descalificada por no presentar el ISO 9001:2008 en Gestión de Calidad de la Organización. No se especifica en el acta si presentó la otra con la que decían contar. Desde finales del año pasado, la Secretaría de Salud ha otorgado contratos millonarios en licitaciones públicas como en adjudicaciones directas, por las que ya ha sido señalada anteriormente de favoritismo. Por ejemplo, apenas al iniciar el nuevo gobierno, en diciembre de 2016, fue entregado el contrato 169/2016 en adjudicación directa a la empresa Hi-Tec Medical SA de CV por 195 millones de pesos por concepto de medicamentos y material de curación.