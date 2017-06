Quitan fuero a Eva Cadena

CARLOS ALVARADO

En sesión privada, con 41 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones, el pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la comisión permanente instructora, para declarar procedente el desafuero de la diputada independiente Eva Felícitas Cadena Sandoval.

Cabe destacar que los votos en abstención fueron de los diputados, Rodrigo Escalante, Cinthya Lobato Calderón, José Kirsch Sánchez y Vicente Benítez; mientras que el voto en contra fue de la diputada priista, Regina Vázquez Saut, por lo que los restantes votos a favor fueron de los demás legisladores.

En sesión privada y tras agotar el proceso establecido en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, se determinó viable retirarle el fuero constitucional a la representante del distrito XXX, Coatzacoalcos II, y se llamó a la suplente Agueda Salgado Castro para que asuma el cargo.

El diputado Fernando Kuri Kuri señaló en entrevista que la Comisión Instructora que preside actuó conforme a derecho, tomando como base los lineamientos de ley, “El Congreso de Veracruz no juzga, nosotros simplemente votamos por el desafuero y ya ella tendrá que demostrar su inocencia ante la autoridad correspondiente”, añadió.

Cabe destacar que conforme a derecho, ahora Eva Cadena Sandoval deberá enfrentar las acciones legales de la Fiscalía Estatal y/o de cualquier instancia de procuración de justicia y en caso de que se determine que no hay lugar a la tipificación de un delito, podrá ser reinstalada en el cargo como diputada local.

Desafuero por consigna y a conveniencia: Eva Cadena

Eva Cadena Sandoval consideró que ahora que el Congreso local declaró procedente su desafuero, el Congreso federal debe detener el proceso en su contra.

La legisladora aseguró que ella no escapará del estado y siempre estará a disposición de las autoridades para esclarecer los delitos que se le imputan, “fue un show político y mediático por el proceso electoral”.

Reiteró que ella contaba con un amparo federal por lo que lo que era necesario que se rechazara el juicio de procedencia en su contra, como ocurrió con el alcalde de Fortín, Armel Cid de León, pero los legisladores no fueron congruentes.

Sin embargo, dijo, la aplicación de la ley se dio a modo, ya que –acusó- había consigna en su contra y es por eso que se le enjuició, “esperamos que al final de toda la investigación, una vez que valore las pruebas un juez, regrese a este Congreso”.

Cadena Sandoval comentó que ella se ha presentado tanto en la Fepade como la Fiscalía: “en ningún momento me he ocultado y no me pienso ocultar, y vamos a limpiar nuestro nombre, fue un linchamiento público muy fuerte”.

En entrevista en su oficina aseguró que está tranquila y sabe que no cometió ningún delito, por lo que seguirá dando la cara ante las autoridades, “fue una trampa”.

Comentó que en este momento ella ya cuenta con un amparo para evitar ser detenida a pesar de que no hay una orden de aprehensión en su contra.

Aclaró que el delito que le imputa no es grave por lo que no requiere prisión y se dijo confiada que podrá regresar a la representación popular cuando concluya el proceso que se le sigue en su contra, pues no hay elementos que corroboren la comisión de un delito. Cadena Sandoval reitero que la aplicación de la ley es sesgada, pues hay diputados que tienen procesos legales en su contra, por delitos más graves, y la Fiscalía General no ha pedido su desafuero, “no hay urgencia”.