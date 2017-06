Asuntos Públicos – Parto de los montes: la segunda solicitud de extradición de Duarte

Eduardo Coronel Chiu

Parto de los montes: la segunda solicitud de extradición de Duarte

El ex gobernador Javier Duarte lució sonriente e irónico, con un nuevo look –pelo corto y barbas– en la audiencia pública, ayer donde un tribunal de Guatemala le notificó los cargos de la segunda solicitud de extradición.

Reía Duarte, no se sabe bien si por efecto de las drogas que consume –dicen que por prescripción médica, ansiolíticos para controlar los ataques de pánico– o por lo inocuo de los cargos penales que le notificaron.

A diferencia de la primera solicitud para extraditarlo por delitos federales –delincuencia organizada y lavado de dinero–, por los que fue capturado en abril pasado y permanece en prisión a la espera de la audiencia de los primeros días de julio, ya que no aceptó en primera instancia ser extraditado, la de ayer se basa en las imputaciones del gobierno de Miguel Ángel Yunes a través de su fiscal Jorge Winckler, por delitos del fuero común, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición de servidores públicos. Todos, por cierto, considerados no graves.

Fat Bastard contraataca

Se puso tan feliz Duarte cuando se enteró de lo que se trataba esta segunda solicitud para extraditarlo, que de inmediato se allanó, no la impugnará y hasta se mostró bravucón con su acusador Yunes; se mofó calificando la imputación de infundadas, ligeras, vagas, irrisorias e imprecisas: se caerá como castillo de naipes, vaticinó.

Aprovechó Duarte los reflectores de la audiencia pública y la atención de los medios nacionales y del estado para subir al ring; confrontar políticamente a Yunes, su enemigo, criticar su gobierno, refrescarle las acusaciones de enriquecimiento ilícito que también tiene; y como en sus tiempos, enviar a los medios su comunicado; de la celda guatemalteca al ring político.

Tirititito

Para las impresionantes sumas de dinero del desvío de recursos públicos y profundo daño patrimonial, toda la narrativa del saqueo que encabezó el ex gobernador, calculado en un aproximado de 50 mil millones de pesos, además de la quiebra institucional del estado en diversas ramas, las finanzas, el aparato de justicia e inseguridad, etc., las imputaciones son el ratón del parto en que bramaron los montes, un tirititito, diría el otro perro Bermúdez.

En esa óptica las imputaciones quedan muy pero muy por debajo de las expectativas generadas a la opinión pública de Veracruz y a las balandronadas del gobernador Miguel Ángel Yunes. Se conoció ayer que las dos órdenes de aprehensión libradas en el estado por los cinco delitos locales mencionados remiten a dos hechos presuntamente delictivos: uno, al uso de un helicóptero del Gobierno del Estado, cuando ya no era gobernador –se lo prestó Flavino Ríos, procesado por lo mismo– para transportarse de Xalapa a Coatzacoalcos, en el sendero de la fuga. El segundo por el desvío de 220 millones de pesos de las cuentas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CAEV) a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Estos hechos corresponden a las cuentas de 2015, y por ellos siguen proceso penal a Francisco “El Gordo” Valencia, ex director de la CAEV; y a Mauricio Audirac (entre otras imputaciones), ex secretario de Finanzas. Duarte declaró que no es su bronca, sino de los titulares de esas dependencias, que no firmó nada y que además el dinero se transfirió entre cuentas del estado, no a las suyas, eso dice.

Audiencia pendiente

Aunque haya consentido ayer la extradición por los cargos del gobierno de Yunes, Duarte permanecerá prisionero en Guatemala hasta que se resuelva en definitiva la primera solicitud de extradición, ésta por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como Duarte se negó a allanarse hasta conocer a detalle las pruebas en su contra, tiene audiencia programada en otro tribunal para el próximo martes 4 de julio. Si acepta ya la extradición por las causas federales, se aceleraría su regreso para someterse los tribunales del país; con preferencia los federales, tanto por tiempo, las órdenes de aprehensión son anteriores a las del estado, como por la gravedad de los delitos federales que aseguran la prisión oficiosa durante el proceso. También podría impugnar y alargar el regreso, hipotéticamente. Ya se verá.

La acusación de la PGR, hasta ahora, por delincuencia organizada y lavado de dinero, no rebasa los 350 millones de pesos, por mucha triangulación, empresas fantasmas y transacciones ficticias que le metan a las operaciones.

Goodfellas

El presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anduvieron cerca de la prisión de Duarte a principios de mes.

La cercanía y presunta complicidad de Duarte con la camarilla dominante en la Presidencia de la República, alimenta la especulación de un pacto, no obstante que lo dejaron caer sin red, era uno de los suyos, un goodfellas, de la pandilla.

Las condiciones en que capturaron a Duarte en Guatemala en abril pasado, después de 6 meses de estar prófugo, con un viaje de encuentro con sus menores hijos como pista evidente, y las facilidades de puente de plata para que Karime Macías saliera impune con toda la familia al exilio británico, marca consideraciones especiales, huele a justicia y gracia para los amigos.

¿Por qué estaría envalentonado Duarte ayer, protagónico y deseoso de volver a su país a resolver sus pendientes con la justicia? ¿Le llegaron mensajes de Peña?