Hay caos financiero por falta de ajuste al gasto público

Redacción AZ

El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Sergio Rodríguez Cortés, aseguró que el titular del Ejecutivo en el estado, Miguel Ángel Yunes Linares, mantiene en caos financiero a la entidad por no entregar un plan de ajuste al gasto.

Lamentó que hasta ahora no hay un plan específico sobre su propuesta de disminuir el gasto para disminuir el déficit presupuestario que enfrenta la entidad.

“El Ejecutivo no ha cumplido con entregar su propuesta real y efectiva para coadyuvar de manera conjunta y reducir el déficit presupuestal”.

Explicó que hay áreas de la administración estatal que el Gobierno del Estado no consideró para reducir su gasto y algunas más que podrían desaparecer.

“Con esto tendríamos un ahorro de tres mil millones de pesos que es lo que nos falta en nóminas. Esa es la preocupación que hay de la Sefiplan para el gasto corriente, esta es una propuesta de la comisión”.

Y es que el legislador consideró que solo hay tres escenarios posibles para salir del “desastre financiero”: A través de los impuestos para generar recursos, de una reducción al gasto corriente y el endeudamiento público.

“Después de estas tres medicinas no hay más para salir del atolladero, no va a haber aumento de impuestos, tampoco quiere endeudado y la única manera es haciendo labor conjunta de reducción de gasto”.

El perredista consideró que por estos motivos el programa de Retiro Voluntario no podrá ahorrar más allá de 600 millones de pesos, lo cual es poco si se considera el déficit.

Señaló que la propuesta de ahorro hecha por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se queda “corta” porque solo propone un ahorro de mil 285 millones de pesos.

“Esta respuesta sin el respaldo del Ejecutivo, como diputados no tenemos materia de discusión y nos ha traído a un caos financiero porque no hay un tope o presupuesto de efectivo”.

Agregó que hay una falta de transparencia en el manejo de los recursos por parte de Sefiplan e incluso de otras dependencias del Gobierno yunista.