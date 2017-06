Desconfia cinthya lobato de calificación del ivai

Carlos Alvarado

La diputada Cinthya Lobato Calderón, no confía en la calificación del 94 por ciento que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) otorgó al Congreso del Estado de Veracruz en materia de transparencia.

En entrevista dijo que es necesario saber en qué se gasta cada peso y detallar el uso de los recursos para tener la realidad de los egresos.

“Habrá que tener resultados reales, no podemos conformarnos con temas absurdos y muy generales. No se puede decir que en el rubro de recursos materiales ‘tantos millones’ eso no es transparencia. Transparencia es saber exactamente en qué se ocupa cada peso del Congreso”.

En estos temas se debe ser específico, por eso dijo que es necesario cuestionar al IVAI y conocer a qué se refiere cuando califica con 94 por ciento de transparencia a la Legislatura Local.

Cinthya Lobato comentó que pedirá de manera formal la información al IVAI para que especifique en qué se basaron para dar las puntuaciones al Congreso.

“Si ustedes entran al portal, tiene mucha información pero tiene los temas, pero no hay contenido y si no hay contenido entonces qué información hay”.

Lamentó que el IVAI no haya hecho ninguna auditoría “pues el IVAI no sabe en qué se gasta cada peso; si los diputados nos enteramos en una entrevista de radio que había un rubro para telefonía celular, eso es opacidad”.

Pidió a los diputados ser transparentes en el manejo de los recursos y dar la cara a los veracruzanos “no podemos estar tapando por ejemplo las copiadoras que tendrían que estar funcionando al cien si son nuevas, pero están dando muchos problemas, además dónde están las demás”.

Finalmente dijo que desde el inicio del Congreso Local, exigió que todo se manejara con transparencia “y eso ahora es la molestia. Yo no solo pido, doy la manera de cómo hacerlo y que fuéramos el primer congreso a la vanguardia.