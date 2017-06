Errores de Fiscalía podrían dejar libre a Duarte: abogado

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Los errores cometidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) podrían “beneficiar” al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ahora reo en un penal de Guatemala, para que alcance la libertad, señaló el abogado Fidel Ordóñez Solana.

Mencionó que estos errores en la integración de la carpeta de investigación son los mismos que cometió la Fiscalía General del Estado cuando solicitó el juicio de procedencia en contra del diputado federal del PRI, Tarek Abdalá, razón por la cual la Cámara de Diputados no concedió el llamado desafuero.

“Estos errores (de la Fiscalía de Veracruz) a la hora de integrar la carpeta en vez de perjudicarlo lo beneficia (a Duarte). Obviamente que sí puede salir libre de estos delitos porque son una equivocación, pero la Fiscalía dice que tiene la razón y la razón no es dogmática, la razón es legal”, explicó.

El abogado Fidel Ordóñez explicó que si a esto se le suma que la solicitud de extradición de Javier Duarte promovida por la Fiscalía General de Veracruz fue hecha de manera “irregular” se convierte en un beneficio más para el inculpado.

“A eso se le denomina la doctrina ‘Pro Reo’ que es todo aquello que sea de beneficio para el reo y se debe de aplicar, y esta es un violación al procedimiento en favor de Javier Duarte” indicó.

La defensa de Javier Duarte al igual que todos los demás ex funcionarios que están en el penal de Pacho Viejo pueden acudir a las instancias federales para solicitar el recurso de amparo.

“Siempre el Poder Judicial federal podría ampararlos y salir libres de la cárcel; son procedimientos que están viciados de origen, que tienen un desgaste en la averiguación o integración de la carpeta con errores que necesariamente la defensa analiza en beneficio del delincuente” dijo.

Refirió que los abogados defensores no analizan el delito o la culpabilidad de la persona, sino el procedimiento por el cual fue detenido.