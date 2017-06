Una burla, nombramiento de Stalin Sánchez: Manterola Sáenz

Carlos Alvarado

El nombramiento de Stalin Sánchez Macías como coordinador de asesores de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado es una burla para los veracruzanos, porque se trata de un ex colaborador de Javier Duarte, quien antes de fugarse le donó un terreno en el municipio de Martinez de la Torre a través de la asociación Transformando el campo de Veracruz, de la cuál es tesorero, denunció la presidenta del congreso local, María Elisa Manterola Sáenz.

Dijo estar dispuesto a poner en sus manos toda la información al senador Héctor Yunes quien preside la Comisión Anticorrupción “yo invitaría al senador para que investigue un poquito para empezar lo del terreno y si quiere le entregamos todo el expediente para que lo vea respecto a la donación de un terreno de una hectárea.”

Manterola Sáenz, diputada del PAN por el distrito de Martinez de la Torre, dijo que sería importante saber si Yunes Landa desconoce que Stalin Sánchez trabajo con el ex gobernador Javier Duarte.

“Cuando veo el nombramiento de Stalin yo pregunto qué si el senador Héctor Yunes Landa no sabe que esta persona fue socio de Javier Duarte, que trabajaron para Javier Duarte, y no anda diciendo el senador que no tiene nada que ver con Javier Duarte, por eso me parece que el nombramiento es una burla para los veracruzanos, lo que hace el senador.”

Expuso que “Sánchez Macías es tesorero de la asociación Transformando el campo de Veracruz a la que Javier Duarte le dona un terreno y nosotros recuperamos como congreso ese terreno y existe un fraude procesal donde Francisco Sánchez Macías dice que es el propietario de ese terreno y denuncia a la asociación donde su hermano es tesorero y más aberración no puede ser.”

El pasado 23 de junio, Stalin Sánchez Macías fue nombrado coordinador de asesores de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado por su presidente Héctor Yunes, quien le solicitó trabajar coordinadamente con quienes forman parte de este proyecto, para lograr el objetivo principal que es el combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno.

Sánchez Macías reconoció que es un gran reto el que les fue encomendado, toda vez que aún hay congresos locales como Veracruz, Baja California, Coahuila y Chihuahua que han incumplido con aprobar sus leyes anticorrupción.

“Es lamentable que luego de la situación por la que ha atravesado nuestro estado, en materia de corrupción, hasta este momento el congreso local no tenga avance alguno en la conformación del Sistema Local Anticorrupción, y mucho menos tenga designado o cuente con alguna propuesta para quien será designado como Fiscal del área; es por eso que desde la coordinación de asesores, trabajaremos con nuestro Senador para que se tomen cartas en el asunto y se garantice en la brevedad posible, una función pública transparente”.