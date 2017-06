Asuntos Públicos – Eficacia federal, que sea extensiva

Eduardo Coronel Chiu

Eficacia federal, que sea extensiva

Matan aquí, los atrapan en Puebla. De confirmarse la responsabilidad de los 10 detenidos por el asesinato del Comisario Camilo Castagné y otro mando federal, sus captores, agentes federales y de la Procuraduría General de la República (PGR) demostrarían que cuando quieren, el Estado mexicano puede cobrar golpe por golpe a la delincuencia. Y ya que no fueron preventivos, se evita al menos que los crímenes queden impunes.

En 5 días los grupos de investigación federal consiguieron localizar y aprehender al grupo ejecutor de los atentados de Cardel, cuyo atentado sacudió al aparato de seguridad en Veracruz y agravió a la corporación policiaca federal al aniquilar a su más alto mando en el estado.

El resto de los ciudadanos esperaría esa misma eficacia y celeridad también en los casos en que las víctimas no son los jefes policiacos. El Sr. Juan Camilo Castagné y sus deudos merecen justicia, como también la merece el resto de víctimas de delitos que están en la lista de espera.

No le tocó gloria

En el reparto de los méritos se quedó sin nada el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Se adjudica el logro completo el Gobierno Federal, sus dos instancias participantes, la Policía Federal y la PGR, hasta el comunicado, lo hizo la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

Otros elementos del caso tampoco abonan a la imagen del gobierno de Veracruz en materia de seguridad. El hecho de que la captura de los presuntos delincuentes se haya logrado en el estado de Puebla y no en Veracruz, donde se cometió el delito el sábado pasado, es un indicador de la porosidad del territorio y frontera del estado, de que aquí no filtran ni atrapan.

Además de no ayudar, se decía que había estorbado el gobernador Yunes. Su protagonismo habitual de reacción inmediata lo llevó a revelar las identidades de los sicarios, precipitándose a ofrecer recompensas por ellos, con lo que los habría puesto sobre aviso. No era la primera vez, antes reveló que seguían la pista a los secuestradores del delegado de Conafor, Martín Gelasio Castillo, desaparecido en febrero pasado, a través del uso de sus tarjetas de crédito. Después de este aviso de Yunes no volvieron a usarla.

Alerta con las fake news

La contaminación del campo informativo en el país y en el estado obliga a estar alerta y contar con criterios de comprobación, si no se quiere ser un consumidor acrítico de mente dócil y manipulable.

Es común en el espacio en los medios masivos encontrarse noticias y datos verificables mezclados con falsas noticias (fake news) medias verdades que son falsedades, no pocas notas generadas por actores políticos y sus agentes de propaganda, de uno u otro signo, borregos, campañas negras para influir en la opinión pública. Se puede hacer un catálogo, hoy sólo un caso.

De chocolates, dulces y globos (para bobos) con Aristegui

Circula hasta con reacciones un reportaje que sostiene que los diputados de Veracruz –de 2 legislaturas– recibieron 150 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte por aprobarle las iniciativas de leyes.

Aunque es probable que se haya realizado la práctica de reparto de dinero del Ejecutivo a los legisladores, el referido reportaje, publicado en varios medios y replicado en otros, carece de fuentes sólidas, tanto para demostrar que ese dinero se distribuyó como para determinar el monto.

El reportero tiene por única fuente un audio de muy mala calidad, con demasiado ruido y poco entendible, de una supuesta conversación telefónica entre la diputada Octavia Ortega y el coordinador de la bancada del PRI, Juan Nicolás Callejas, donde hablan de que “esos cabrones quieren más chocolates y dulces, ya hablé con Javier”. Toda una especulación presentada como reportaje informativo y no como novela. Y así lo propalan como datos duros.

Más sorprendente es que se lo haya tragado Carmen Aristegui. Anda escasa de temas o no hubo mucho cuidado en evaluar la solidez de la fuente de información. Tan endeble al escuchar que en la entrevista que concedió al autor del reportaje, ella misma reconoce que es “deficiente” y otorga a su entrevistado la amplitud para que interprete y diga que es lo cree que significa.

De esquirol a víctima

Por cierto que el reportero en un año pasó de esquirol a víctima. El año pasado su nombre apareció como colaborador en el primer reportaje sobre las empresas fantasmas en Veracruz, los desvíos de recursos del estado a empresas fachada, como se recuerda, publicado por la medio digital Animal Político (AP). De inmediato esta persona solicitó a AP retirara su nombre del reportaje y a tono con los intereses del gobierno de Duarte, se ofreció a poner en duda la veracidad de los datos en que se basaba el reportaje de las empresas fantasmas; declaró entonces a todo aquel que quiso escucharle y a los medios que le pusieron para difusión que “se retiró de la investigación” al darse cuenta de que carecía de “sustento legal”, además de cuestionar el momento en que se hacía público, en medio de la elección para gobernador. A más de un año de aquella retractación y de haber servido para intentar lavar al gobierno de Duarte, cuando entonces ellos creían podrían salvarse, ahora en la misma entrevista con una extrañamente ingenua Carmen Aristegui, el reportero mencionado explica que lo hizo porque lo amenazaron; directamente señala al entonces contralor del estado, Ricardo García Guzmán, de “amenazarlo cordialmente”, que le dijo “el señor es muy rencoroso, y tú tienes hijos”. Y el ya había visto caer a 17 de sus compañeros. Por eso lo hizo, ¡por sus hijos! Como el Padrino, Ricardo le llevó una oferta que no podría rechazar.

Alerta con las noticias falsas y los farsantes del periodismo.