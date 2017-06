Coparmex pide investigar presuntos pagos de sobornos a ex diputados

Redacción AZ

La presunta entrega de recursos económicos a los diputados de la pasada legislatura para la aprobación de leyes o reformas es reprobable, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz, Juan José Sierra Álvarez.

Consideró que es necesario investigar el tema y realizar una revisión para que exista transparencia en la forma en la que se efectuaron ese tipo de movimientos. “La verdad es que es un hecho lamentable, injustificable, reprobable, rechazable, la verdad es que no tiene otro adjetivo calificativo, ya hemos reiterado en Coparmex lo que sucedió en la administración pasada no tiene referente alguno”, afirmó.

Señaló que es importante que la actual administración trabaje para evitar que vuelvan a suceder ese tipo de situaciones.

Además, dijo que es necesario que se privilegie el estado de derecho y que exista castigo en caso de que se compruebe el uso de recursos públicos para pagar a diputados a cambio de la aprobación de leyes.

Ex diputados niegan haber recibido sobornos

Ex diputados locales rechazaron que durante su periodo como representantes populares recibieran bonos o pagos para sacar adelante algún dictamen en beneficio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Cabe destacar que en informaciones periodísticas se dio a conocer que un alto funcionario de la administración pasada entregó 150 millones de pesos a 90 diputados locales a manera de soborno, en las dos últimas legislaturas, a cambio de aprobar las iniciativas presentadas por el mandatario estatal.

En entrevistas por separado el panista Julen Rementería del Puerto, el diputado que llego abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Vázquez González, y del extinto Partido Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, dijeron estar a disposición de la autoridad para aclarar cualquier situación. Coincidieron en recordar que las votaciones de los últimos meses fueron muy complicadas, y en muchos casos no se alcanzaron los votos mínimos para poder sacar los acuerdos.

La FGE debe investigar los moches: PAN

El primero en hablar del tema fue el panista Rementería del Puerto, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas de la administración yunista, quien recordó que fue uno de los más grandes críticos del sistema, por lo que descartó la posibilidad de que le pudieran ofrecer dinero a cambio.

“Fui el diputado que más participaciones tuve de los 50 y la mayoría fueron para fustigar al régimen de Javier Duarte, el diputado que más veces pidió la comparecencia del secretario de Finanzas fui yo, y si hubo chocolates no sé”.

Reiteró que desde la representación popular denunció la responsabilidad de la pasada Cámara que le validaba todo a Duarte y que fueron cómplices del quebranto financiero que hoy se padece en Veracruz.

Cada diputado debe ser responsable de su trabajo: JVG

Por su parte Vázquez González, señaló que en su caso nunca lo invitaron a participar en nada ilícito, “A mí nunca me tocó porque no me presté a nada”, externo en medio de risas.

Señaló que corresponderá a su ex compañera Octavia Ortega Arteaga, aclarar una supuesta grabación que se filtró a medios de comunicación en donde se le escucha hablando de que algunos diputados exigen más chocolates, en alusión a millones de pesos, para aprobar un acuerdo.

En ese sentido, el legislador descartó ser invitado a la Academia de Policía donde “presuntamente- acudían para recibir los pagos millonarios a cambio de un voto a favor.

Yo fui a la academia a una graduación de cadete: Garrido

En el caso de Francisco Garrido, presidente en su momento de la Comisión de Vigilancia responsable de dictaminar las cuentas públicas- afirmó que a él nunca le plantearon ninguna negociación. Recordó que el último dictamen que se aprobó en el Pleno de la LXIII Cámara permitió al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) fundamentar la veintena de denuncias que presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la malversación de más de 16 mil millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015. “Hay registro de acceso al Congreso las oficinas son demasiado públicas y yo a la Academia solo fui a graduación de cadetes, nunca me citaron a mí a ese tipo de cosa” dijo al tiempo que descartó que les entregaran maletas de dinero o que fuera citado a la Academia de Policía para recibir algún pago.

Aseguró que ni el coordinador, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ni la diputada Octavia Ortega Arteaga, le ofrecieron dinero y mencionó que si en su momento les hubieran dado moches muchos dictámenes habrían salido por mayoría. Descartó tener alguna responsabilidad en el desfalco financiero que padece Veracruz y aseguró que cada diputado cumplió con la función que le correspondía desde las comisiones que presidian.