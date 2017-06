Dale Dale – Qué hay detrás de la sonrisa de Duarte

Qué hay detrás de la sonrisa de Duarte

Qué habrá detrás de la “sonrisa” del ex gobernador del estado Javier Duarte, es lo que muchos se preguntan, luego de verlo tras varias semanas de estar detenido y preso en una prisión de Guatemala, varios apostaban porque lo imaginaban desesperado y deprimido pero no parece ser así, lo que ha desatado una serie de “teorías” de qué es lo que está pasando y lo que sabe o cree saber el ex gobernador.

Duarte parecía muy contento el martes pasado en su presentación ante el juzgado guatemalteco que procesa la solicitud de extradición de la Fiscalía General de Veracruz, sonreía a los reporteros y a sus cámaras, como si no fuera un reo acusado de graves delitos por la corrupción que imperó durante su gobierno.

La sonrisa de Duarte puede tener cualquiera de las siguientes razones, o una combinación de ellas. Una: está sobre medicado, es sabido que el ex ejecutivo veracruzano era muy afecto a los fármacos para que no cayera en las depresiones que constantemente padecía, dicen que esto se le presentaba cuando su participación mensual en los moches y los dividendos de las empresas fantasmas no alcanzaba los cien millones.

Dos: lo estimuló muy positivamente la visita del Presidente Peña Nieto a Guatemala, unos días antes de esta audiencia, en este caso, hay probables múltiples opciones para la alegría del reo. ¿Contacto Peña con Duarte?, ¿iría de incógnito a verlo a la prisión?, ¿le mandaría un mensaje secreto que solo Duarte conoce?, ¿o le prometería que en lugar de la extradición lo nombraría Peña embajador en la República de Guatemala? Todas estas posibilidades provocan risa, pero no hay que descartar que alguna puede ser cercana a la verdad.

Tres: las acusaciones del fiscal Winckler en contra del ex gobernador, las ven Duarte y sus abogados como muy fofas, casi como vaciladas. Así lo manifestó Duarte a los jueces guatemaltecos en la audiencia, irónico y burlón, Javier Duarte se allanó en favor de la demanda de extradición de la fiscalía veracruzana, porque según, como ahí mismo declaró son “peccata minuta”, cargos menores y sin importancia. En resumen, acepta la extradición que le solicitó el gobierno veracruzano porque envalentonado pregona que le van a “pelar los dientes”.

Ahora falta la audiencia para la extradición solicitada por la PGR, pero será otra historia, ¿o no?

Le roban relojes de lujo a asesor de Pepe

Al que le han llovido todo tipo de críticas es al asesor del senador Pepe Yunes, de nombre Rafael Grajales, hijo del médico político xalapeño del mismo nombre, quien fue asaltado a la salida de un restaurante en donde comió en la ciudad de México, a él y a su acompañante, al parecer su esposa, les robaron dos relojes de lujo carísimos, con valor de más de 500 mil pesos uno y de 250 mil pesos el otro. En un caso como este, en las redes sociales en lugar de manifestar empatía y solidaridad con las víctimas, muchos mensajes han ido en el sentido de criticar la ostentación y el descuido por portar objetos tan costosos, mas tratándose de un servidor público cercano al senador veracruzano, quien siempre aparenta austeridad.

Otra transa de Tito

Tito Delfín Cano, el político panista nuevamente diputado local, pero ya antes fue diputado federal y ex alcalde de Tierra Blanca, no quiere pagar la renta de la casa del fraccionamiento Fuentes de las Animas, en Xalapa, adeuda 8 meses y cachazudamente no quiere pagar, ni él ni su fiador, su hermano Yirardo.

Y así quieren los panistas que los vean como mejor opción que los otros partidos políticos, cuando dan estos ejemplos de abusos. Ha de creer Tito que el fuero de diputado es también para vivir de gorra en una casa que no es suya y la que contrató en arrendamiento.

Tenemos a la vista el convenio de mediación, en el que el fiador quedó de pagar lo atrasado, pero dicen que él y su hermano son muy poderosos e intocables. Par de descarados.