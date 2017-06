Danna Paola se muestra sin maquillaje y desde la cama

Connect on Linked in

Ciudad de México

La actriz Danna Paola compartió con sus seguidores en Instagram una imagen en la que luce sin maquillaje.

Danna estaba aún en la cama cuando decidió tomarse la fotografía en la que dijo: “Literal hoy no me puedo levantar”.

Celebra su cumpleaños

El viernes pasado celebraron su cumpleaños número 22 y la función general del musical “Hoy no me puedo levantar” que regresa al Teatro Aldama este viernes 30 de junio en una nueva temporada.

“Me hace muy feliz pasar mi cumpleaños trabajando y en nuestro primer general, la verdad es que agradezco mucho saber que hace tres años estuvimos aquí y estar volviendo con la misma compañía y con la misma vibra. No hay mejor regalo de cumpleaños que estar hoy aquí con ustedes”, dijo la actriz.