Denunciarán a Red de Amigos de Montano por fraude

Carlos Alvarado

la ciudadana Alejandra Salazar Cruz denunció que Alejandro Montano Guzmán no le pago a los trabajadores que estuvieron como promotores y representantes de casilla en la pasada elección municipal, por lo que promoverán una denuncia en su contra.

En conferencia de prensa afirmó: “se nos dijo que nos iban a pagar en dos exhibiciones, llega la quincena y no nos pagaron y nos dicen que porque el señor Montano no había dado el dinero, pero que aguantáramos que nos iban a pagar”.

Añadió que “nos hacen crear una coordinación de seccionales, de gente que no quería trabajar con el pri, se convencieron y se crearon a los representantes de partido para cuidar las más de 600 casillas en Xalapa, y todos fuimos defraudados, a los coordinadores nos ofrecieron 80 mil pesos por el mes de trabajo, fuimos contratados 6 coordinadores y a nadie nos pagaron.

“El señor Isaías Armenta tengo entendido se fue con el dinero y solo el señor Montano le pago la mitad, se hicieron seis rutas y cada ruta era con un pago de dos millones de pesos y si hacemos la suma son más de 25 millones de pesos que no nos pagaron”, añadió.

En este sentido dio a conocer que “nosotros estamos en banca rota, ya que nosotros tuvimos que invertir en gastos ese mes y no se nos pagó, a los representantes de casilla se le ofrecieron mil quinientos pesos, y tampoco se les pago y fueron las de mil personas las que se contrataron por el Partido Verde y por el PRI, por ello exigimos nuestro pago”.

Finalmente dijo que “nosotros desgraciadamente no firmamos un contrato, pero la relación laboral es implícita y no se vale que nos prometieron la perlas de virgen y nada y ya promovimos la denuncia en la fiscalía y nos la están haciendo tardará y nos están dando puras vueltas y no nos resuelve nada la fiscalía”.