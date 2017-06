En crisis de seguridad y financiera, Yunes se pone a discutir con Duarte

Xalapa, Veracruz

En un comunicado, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, preso en Guatemala, reveló que prestó al actual gobernador de Veracruz y a su hijo aeronaves en 2012, viajes de los que aseguró que cuenta con las bitácoras y registro fotográfico.

A lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le respondió, lo que ha generado críticas pues mientras en Veracruz prevalece una severa crisis económica y de seguridad, el mandatario se da tiempo para contestar a Javier Duarte.

En el comunicado que se entregó después de la audiencia que el ex gobernador tuvo en Guatemala, Javier Duarte calificó de “inepto” a Yunes porque las acusaciones en su contra son irrisorias no por el monto de recursos de los que lo acusan haber desviado, sino por la falta de sustento en los señalamientos.

Asimismo, Duarte volvió a llamar “fallido” al gobierno de Yunes Linares, a quien recomendó dejar de pensar en el exmandatario y atender los problemas del estado, además de calificar de “inepto” al fiscal Jorge Winckler.

En su escrito, Duarte refirió que Yunes Linares usó una aeronave oficial para atender “una urgencia”. Según el ex gobernador, el viaje lo hizo en el helicóptero Bell 430 matrícula XC-XAL, propiedad del Gobierno del Estado. “La copia de la bitácora del vuelo obra en mi poder”, sostuvo.

Afirmó también que el hijo del goberanador, Miguel Ángel Yunes Márquez, realizó dos vuelos el 2 de febrero de 2012, el primero en el helicóptero matrícula XC-GEV, propiedad del Gobierno del Estado, del municipio de Álamo al aeropuerto de Veracruz y el segundo en el avión Learjeat 40 matrícula XC-TJN, propiedad del Gobierno del Estado, del aeropuerto de Veracruz al aeropuerto de

Toluca.

Al hablar sobre las acusaciones en su contra por parte de la actual administración estatal, dijo que son ridículas e irrisorias y “que no tienen sustento y que sólo responden a la desesperada necesidad del gobernador temporal Yunes de querer distraer la atención de la sociedad de lo catastrófica y fallida que ha resultado su administración.

“Vergüenza me da Yunes de querer tapar el sol con un dedo. Pena y ternura me da que mandó a su títere el inepto Fiscal General de Veracruz a Guatemala cuando tiene al estado en llamas; aparte de que vino sólo a hacer el ridículo porque nadie le hizo caso”, señaló Duarte de Ochoa.

El ex gobernador le mandó un mensaje al mandatario panista: “Yunes sé que soy muy importante para ti, pero te doy un consejo gratis: deja de pensar en mí y ponte a trabajar que no has hecho nada y tienes a Veracruz peor que nunca.”

Por su parte, Miguel Ángel Yunes Linares se defendió y sostuvo que si Duarte hizo tal declaración, sólo “pretende enlodar a alguien que lo llevó a prisión. Es un presidiario. Una persona que le hizo un enorme daño a Veracruz.”