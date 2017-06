Violencia golpea al turismo

Redacción AZ

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Idheanna Gómez Ortiz, reconoció que la inseguridad en el estado ha disminuido la actividad turística.

Dijo que los hechos violentos como asesinatos, extorsiones y secuestros, no abonan a la imagen que quiere dar el estado como un lugar turístico y que algunos paquetes que ya se habían contratado han estado a punto de ser cancelados.

“Estamos viviendo una situación ante los ojos de cualquier otro estado de la República, un lugar con mucha actividad no positiva, las noticias que llegan son cada vez más fuertes y constantes y no nos está ayudando para que el turista se anime”.

Dijo que a pesar del esfuerzo que han hecho para invitar a los turistas nacionales y extranjeros, la información que les llega no es nada positiva.

“No es lo que ellos ven por fuera, el trabajo se hace y se refuerza mucho más para que nos vean como una opción buena para venir al estado”.

Caída en la afluencia turística

El presidente de la Canaco-Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, dijo que si este escenario se cumple, hay empresas que no sobrevivirán al verano pues arrastran una fuerte crisis económica.

La inseguridad y los crímenes ocurridos en las últimas semanas en el estado provocarán una disminución de 40 por ciento en la afluencia turística durante las vacaciones de verano, previó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gerardo Libreros Cobos.

En entrevista, dijo que si este escenario se cumple como está previsto, hay empresas que no sobrevivirán al verano pues arrastran una crisis económica derivada de la baja actividad económica, la falta de pago del Gobierno del estado y ahora la inseguridad que “pega” al turismo.

Consideró que el asesinato del coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné Velasco y asesinatos de niños, han dado una imagen preocupante para los turistas y se ha convertido en una mala publicidad. El empresario alertó que en tanto no se resuelva este problema de inseguridad, de secuestros y extorsiones, los turistas van a evitar acudir al estado.

“No lo podemos evitar, no está en nuestras manos porque por más que promovamos el estado, nos preguntan cómo vamos con la inseguridad y los casos que se han registrados golpean un poco el ánimo de la gente porque sabe que hay este tipo de inseguridad”.

Si bien hay gente que viene obligadamente a época de vacaciones, hay otra que viene porque quiere conocer y esa es la gente que se verá afectada por la serie de sucesos que han acontecido en los últimos meses”.

El empresario lamentó que ante este escenario, ni las autoridades estatales, ni las federales atiendan al estado ni a los empresarios para pagarles.