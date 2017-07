Asuntos Públicos – Recurrentes desvíos de recursos: la licuadora

Eduardo Coronel Chiu

Recurrentes desvíos de recursos: la licuadora

Una vez que se ha conocido el informe del irregular manejo del gasto federal en el último año de Duarte –sobre todo desvíos de sus fines y normas–, una constante en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del Estado desde hace varios años, ahora lo más importante será ver si el nuevo gobierno de Yunes tendrá la capacidad y disponibilidad de recursos para no incurrir en la práctica habitual de tomar dinero de fondos federales etiquetados y usarlos para cubrir las obligaciones apremiantes.

Por ahora, no hay sorpresa en el informe de la ASF entregado el pasado viernes a la Comisión de Vigilancia de la Cámara Federal de Diputados. El propio Auditor Juan Manuel Portal, que ha traído a raya a Veracruz y lo tiene en banquillo de pendientes de solventar y reintegrar más de 30 mil millones de pesos, había anticipado que el estado seguía siendo de los peores en el manejo de los programas y fondos transferidos.

El monto determinado por daño patrimonial asciende esta vez a más de 4 mil millones de pesos, localizados en diversos programas: en las aportaciones a Salud, el Seguro Popular, Prospera, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades y en varios fondos para inversión. Las observaciones en lo general son las mismas. No usar el dinero de los fondos para los fines asignados; centralizarlos en la Secretaría de Finanzas y no entregarlos a las dependencias ejecutoras.

La cobija que no alcanza

La recurrencia de la situación observada como irregular bajo presunción de daño patrimonial es un indicador de que más allá de la pillería y saqueos, que seguro los hay, de ahí habría salido para las empresas fantasmas y el lavado de dinero y el evidente enriquecimiento, pero también un reflejo del verdadero problema de las finanzas del estado, su permanente déficit financiero y el elevado nivel de gasto corriente irreductible.

Más allá de la organización para el saqueo, la administración financiera local quedó atada, una vez que se cancelaron los recursos frescos que aliviaban la falta de liquidez, cuando el Gobierno Federal centralizó el pago de la nómina federal del magisterio (por la reforma educativa, a partir de 2015), y en paralelo, se sancionaron los reembolsos virtuales para cumplir con las observaciones de la ASF. La primera denuncia de Portal por simulación de comprobaciones es de diciembre de 2014. En esas condiciones una de las salidas ha sido usar los otros fondos federales para cubrir las presiones de gasto.

Pero ahora el problema es del gobierno de Yunes. Aparte de la responsabilidad personal de los ex servidores públicos que podría establecerse, las observaciones determinadas son institucionales, los actuales deben presentar la información comprobatoria o declararse sin elementos para solventar, y por tanto tendrían que reintegrar los recursos. No hay perdón del reintegro, ni cabe el pretexto de que “fueron los anteriores”.

Por otro lado, ante la persistencia del problema de déficit financiero y la falta de liquidez del Gobierno del Estado, no se ve fácil que la administración de Yunes pueda evitar echar mano de los fondos federales para cubrir presiones de operación gubernamental, entre otras, nóminas y pensiones.

Hoy todavía lo niegan y utilizan la metáfora de la licuadora, como si fuese un invento personal, “se la llevó Duarte”, “yo no la voy a usar”, dice el gobernador Yunes.

Ya le llegará su turno de revisión. Cuando la ASF verifique la aplicación de los fondos federales que están ejerciendo el año, lo veremos.

Alerta por deuda pública

No tiene gran margen de maniobra el Gobierno del Estado para seguir endeudándose. El sobre endeudamiento que alcanza 42 mil millones de pesos, monto que busca reestructurar Yunes sin conseguirlo, tiene al tope la capacidad de crediticia del estado.

Conforme al sistema de alertas que difundió por primera vez la Secretaría de Hacienda el viernes pasado, Veracruz se colocó en el nivel de endeudamiento en observación, lo que significa que tiene como techo para contratar nueva deuda en 2018 el 5% de sus ingresos de libre disposición. Su holgura no rebasa 1,800 millones de pesos, y eso, si los autorizara el Congreso por mayoría calificada, que se duda. Y que consiguieran quién les prestara.

En los indicadores, la deuda pública y obligaciones como porcentaje de los ingresos de libre disposición son del 125.7% y el servicio de la deuda sobre los ingresos es del 12.1%.

Con esos datos es claro que Hacienda le hizo el favor al gobierno de Veracruz (como a los otros 9 del grupo en observación, todos sobre endeudados). Solo a Coahuila de los 2 Moreiras, los puso Hacienda en endeudamiento elevado, es el único que no puede contratar ningún otro crédito sin un convenio de ajuste y el visto bueno de una comisión legislativa bicamaral.