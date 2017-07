Dale Dale – El optimismo de Duarte

El optimismo de Duarte

Lo comentamos la semana pasada, al ex gobernador preso en Guatemala se le vio con un exagerado (probablemente aparente) optimismo. También analizamos las teóricas razones que pudo tener para conducirse tan cordial y accesible con los reporteros que asistieron a su audiencia de extradición ante la justicia guatemalteca, en donde aceptó ser extraditado conforme lo demanda la Fiscalía de Veracruz. Declaró Duarte en su audiencia que calificaba como tonterías y banalidades las acusaciones del fiscal Winckler, quien viajó desde Veracruz hasta Guatemala para presenciar el acto.

El botín de Duarte casi intacto

En un segundo análisis encontramos que el optimismo del corrupto ex gobernador está fundado. El andamiaje que construyó para blindarse y escapar de ser legalmente castigado funciona, no totalmente como él quisiera, pero parcialmente sí. Aunque sea castigado por sus delitos, principalmente por el saqueo de los recursos públicos durante su sexenio, él percibe que el castigo no será muy severo y el tiempo que pase preso valdrá la pena, porque conservará la mayor parte del multimillonario botín.

Si hacemos cuentas, oficialmente lo que se ha logrado recuperar en dinero y bienes inmuebles es una porción muy pequeña de lo que se calcula que desvió, según las observaciones de la Auditoría Superior de La Federación, la ASF.

El daño patrimonial al estado de acuerdo a la ASF anda en más de 30 mil millones de pesos, si de esta cantidad, aunque se llegara a una cifra menor después de las investigaciones judiciales, lo recuperado hasta el momento anda en los 300 millones en efectivo y los ranchos del Faunito en Fortín de las Flores y el otro Las Mesas, en Valle de Bravo en el Estado de México. El valor de estos inmuebles puede andará en los 400 millones. El total de lo recuperado oficialmente sería de sólo 5 por ciento de lo que se presume desvío el gobierno duartista. ¿Y EL 95 POR CIENTO QUE FALTA?

La banda duartista a salvo

Además del dinero y bienes no decomisados al ex gobernador y sus más cercanos familiares y ex colaboradores, éstos se encuentran la mayoría a salvo y hasta algunos con fuero.

De los blindajes que implementó Duarte, dejando enquistados a funcionarios que trascendieran su gobierno, se le cayeron varios. El principal el primer fiscal autónomo electo, Luis Ángel Bravo, “Culín”, que iba durar ocho años más en el cargo, renunció y salió corriendo en cuanto lo apretaron los del actual gobierno.

Pero a los familiares de él y de su esposa, a ninguno se les ha siquiera molestado con presentarlos ante un juez. Sólo tuvieron que atender algún citatorio de la Fiscalía al principio de este gobierno, su suegros, su concuño y cuñada, pero fue algo muy superficial y no les fincaron ningún cargo, a su esposa Karime Macías claramente involucrada en el saqueo, quien además anduvo fugada con él varías semanas en Guatemala, se le ha brindado absoluta protección, al grado que el mismo titular de la PGR declaró a un noticiero de TV que no era imputable, se sabe que vive con los hijos en Europa.

Por el lado de Javier Duarte, la mamá Cecilia de Ochoa, los tres hermanos, Eugenio, Daniel y Cecil; los primos, Luis Iván y Héctor, descaradamente enriquecidos con dinero público del saqueo siguen disfrutando de los millones sin ser molestados en lo mínimo. De Karime Macías, están a salvo, hasta ahora, sus padres, Toni Macías y Yazmín Tubilla ; su hermana Mónica y su cuñado José Armando Rodríguez; las primas y primos, Córsica y Jorge Ramírez Tubilla y Brenda Tubilla, estos tres fueron funcionarios del gobierno estatal.

De los ex colaboradores, los que operaban en la tesorería de la Sefiplan la “licuadora”, como se le llamó al revoltijo de fondos públicos para ocultar y robarlos, todos están a salvo. Tarek Abdala, ex tesorero, aunque con solicitud de desafuero de la Fiscalía estatal, su proceso está congelado por la diputación federal priista; Carlos Aguirre, también groseramente enriquecido, operó también el saqueo de fondos desde el sexenio anterior (el de Fidel), le dictaron orden de aprehensión, pero como le avisaron con pitazo, está prófugo y escondido desde hace meses; Vicente Benítez, ex tesorero, es diputado local, tiene fuero y ya hasta se da el lujo de asistir a reuniones y retratarse con el gobernador Yunes; Juan Manuel del Castillo, ex secretario particular de Duarte y subsecretario de Egresos, hoy también es diputado local con fuero.

Se saldrán con la suya y disfrutaran los duartistas de la impunidad y de sus millones mal habidos, todo parece indicar que sí, descontando el “vómito negro” que hayan tenido que poner algunos a los nuevos poderosos, la mayor parte del botín está

guardada.

Esto lo sabe Duarte allá en su celda en Guatemala, por eso sus sonrisas. Ya solo espera que le sigan cumpliendo los “ acuerdos” y le den sentencias leves o absolutorias, para que no “suelte la sopa” de cómo repartió y a quiénes una buena parte del botín

que “licuó”.