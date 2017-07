Renuncia primo de Karime Macías a cargo en el Senado

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

El senador Héctor Yunes Landa anunció que Stalin Sánchez Macías –primo de la ex presidenta del Sistema DIF Estatal, Karime Macías de Duarte– rechazó el cargo de coordinador de los asesores de la Comisión Anticorrupción.

Expresó que la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sainz, hizo los señalamientos en contra de Sánchez Macías por su parentesco con la esposa del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

“Lo nombré porque es un joven que no tienen que cuestionarle, él ser primo de la señora Karime no es impedimento… (sic)… él mismo decidió retirarse por esta polémica que surgió” expresó.

El senador dijo que los señalamientos de Manterola Sáinz tienen “un carácter regional” porque ella y Sánchez Macías son de Martínez de la Torre, “y no se vale traer a la arena nacional, estatal, un problema interno, local”.

Puntualizó que si se trata de hacer señalamientos de las relaciones “coyunturales” entonces habría que recordarle a Manterola Sainz su cercanía con los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, a tal grado que fue presidenta de la Fundación Produce durante seis años, “por una negociación política”.

Yunes Landa acusó que el principal asesor de Manterola Sáinz como legisladora, es Isaac Maldonado, quien “tiene problemas de corrupción” y aun así ella lo contrató.