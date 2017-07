Siguen buscando al niño que encarnará a LuisMi

Connect on Linked in

Ciudad de México

Eran apenas las nueve de la mañana y más de 20 niños ya estaban formados a las afueras de un hotel cercano al Ángel de la Independencia con la esperanza de audicionar y ser parte de la serie de Luis Miguel que MGM y Gato Grande producen actualmente.

Al llamado llegaron niños y algunas niñas de distintas edades y quienes en compañía de sus padres, hermanos y algunos amigos esperaban ansiosos su turno para ingresar al recinto.

Sin importar la hora, el sol y la distancia, muchos de ellos llegaron de lugares como Ecatepec, Toluca y hasta Monterrey, preparándose previamente viendo entrevistas de Luis Miguel en videos de internet, videos musicales y muchos de ellos aun repasando la letra de la canción que interpretarían.

Pasadas las tres de la tarde, el cantante y actor Diego Boneta llegó al hotel para ver algunas audiciones.

Antes de ingresar, comentó: “Estoy fascinado porque este es un casting sumamente difícil. Es cantar, es actuar, hay niños que han venido de seis y ocho años y ver su comodidad frente a una cámara es impresionante. El rechazo es algo muy duro. Hasta a mí, que yo todavía hago castings y es un proceso raro, es algo que no es natural y este rechazo para niños no puede ser algo que los desanime, tiene que ser algo que los empuje a seguir preparándose porque yo no gané Código Fama”.

El actor, quien aceptó tomarse fotos con algunos fans que lo esperaban, afirmó que no está en él la última palabra para escoger al elegido. “No, no. Esto es un trabajo en equipo. Los productores también están sumamente metidos y para mí, lo más importante es que ellos se sientan cómodos”.

Se espera que del casting realizado el día del sábado y domingo, uno de los asistentes sea el elegido para interpretar al cantante en su etapa infantil.