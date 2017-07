Asuntos Públicos – Sistema anticorrupción: Veracruz rezagado

Eduardo Coronel Chiu

Sistema anticorrupción: Veracruz rezagado

No acaba de levantarse en el plano nacional el gigantesco aparato institucional creado en la reforma centralista anticorrupción del Gobierno Federal –la mea culpita de Peña– de donde está emergiendo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para coordinar a los diversos órganos para prevenir y sancionar las conductas deshonestas y delictivas de servidores públicos y particulares en relación con el uso de recursos públicos.

Pero en Veracruz, como en otras ocasiones, andan colgados y ya los están arriando del comité coordinador del sistema. El plazo para homologar la legislación del estado al modelo federal vence el próximo el 18 de julio, y aún el Congreso local no ha abierto el debate, no se conocen las iniciativas de reformas, salvo la que envió el gobernador Miguel Ángel Yunes, que por respeto a sí mismos los legisladores deberían examinar críticamente y enriquecer los proyectos con propuestas propias.

Modelo para armar

El llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un modelo para armar.

Hay nuevos órganos como el comité coordinador del SNA y un esquema de coordinación, redefine dependencias e instituciones existentes, como la Secretaría de la Función Pública, contralorías, Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que incrementa atribuciones para intervenir en los estados en la auditoría a sus participaciones, una fiscalía especializada en combate a la corrupción y nuevos tribunales administrativos. Por otro lado, establece mecanismos de coordinación horizontal en el Gobierno Federal y vertical respecto de estados y municipios.

La réplica local

La adaptación legal que debe hacer el estado supone reformas a la constitución política y a diversas legislaciones, administrativa y penal, entre otras, crear al fiscal especializado anticorrupción, los tribunales administrativos, incorporar al IVAI, al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), establecer obligaciones de servidores públicos, como la publicidad en declaraciones patrimoniales, además de requerir de una réplica del esquema de coordinación, una ley del sistema estatal anticorrupción. Hay un componente ciudadano en el SNA que busca legitimar a los representantes del sector público, un procedimiento definido para seleccionarlos, del cual habrá que estar atentos para que no se vicie la representación y sirva solo de comparsa. Igual se abrirán puestos –fiscal, magistrados, entre otros– que abrirán el juego de las influencias y las posiciones.

Dicen que el próximo jueves en el Congreso del Estado habrá legislación anticorrupción, a ver con qué salen

Yunes y la criminalización de periodistas y empresarios

como otra de sus tantas declaraciones temerarias, no cayó bien que el gobernador Yunes lanzara imputaciones genéricas de vínculos de empresarios y periodistas con narcotraficantes. Unos son prestanombres y otros difusores y orejas o halcones. Si tiene pruebas de que esas personas participaron en delitos, no importa si son empresarios, periodistas o curas, ¿por qué no procede a hacer las denuncias o en su caso las detenciones correspondientes, en vez de alertarlos? o ¿es algún recurso para intimidar a los gremios?

Su antecesor Javier Duarte en ocasiones practicó la misma escena. Desde las advertencias de que van a caer todos los empresarios “ligados” a los malos hasta el memorable “pórtense bien” a comunicadores. El poder y sus abusos los iguala.

Cambio de piezas

En el tablero el senador del PRI, Héctor Yunes Landa, sacrificó a Stalin Sánchez Macías que era una pieza clavada, por un mal movimiento previo. Lo sacó del juego, rectificando su nombramiento como jefe de asesores en la comisión anticorrupción del Senado, sin que importe si era o no honorario. Asumió Héctor el costo, reaccionó rápido para detener la lluvia de críticas, por cierto de varios frentes, no solo de sus adversarios de la que fue portavoz la diputada local del PAN, María Elisa Manterola (es una burla a los veracruzanos el nombramiento), también hubo simpatizantes que no encontraron el sentido político sino un error en esa alianza con los parientes Macías (Tony, el suegro de Duarte). Un vínculo más allá del parentesco, existió una relación de negocios y política con Javier Duarte. Con todo, Héctor trató de sacar algo a cambio. Aprovechó para aludir la corrupción de su primo Miguel Ángel Yunes, el gobernador, y cuestionar que un parentesco de esta clase sea un impedimento para aspirar a un cargo público (todos tenemos un pariente corrupto), igual pasó la factura a Doña Manterola, vinculándola a los ex gobernadores (hoy proscritos) Fidel Herrera y Javier Duarte, como empresaria agropecuaria en Martínez de la Torre. Y remató señalando que ella tenía como principal asesor en el congreso a un abogado, José Isaac Rodríguez Maldonado, que colaboró en el gobierno de Duarte y metió la pata (o la mano) en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; le achacó Héctor que había denunciado a un grupo de empresas incumplidas pero no ratificó las denuncias y por eso no avanzaron. Que debía renunciar; un cambio de piezas que por ahora no aceptó la diputada Manterola. Al contrario, fue un rato al lavadero a tender la ropa a Héctor de cuando llamaba “mi jefe político” a Duarte. No escasea el entretenimiento.