Ayuntamientos incumplen reglas de operación en fondos federales: Orfis

Connect on Linked in

Redacción AZ

Los presidente municipales no ejercen de manera eficiente los fondos federales pues incumplen las reglas de operación para abatir la pobreza y la inseguridad y copian el modelo de la pasada administración al poner en marcha la llamada licuadora, es decir, transferir dinero a otra cuenta.

Así lo identificó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al emitir 210 Informes Ejecutivos derivados del análisis de los Programas Generales de Inversión y 205 de los Estados Financieros de los meses de enero, febrero y marzo del presente año en los municipios.

En su mensaje semanal el auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, afirmó que ya se notificó a los presidentes municipales y titulares de las entidades paramunicipales, los hallazgos y se les hizo la recomendación para evitar observaciones en la revisión del manejo financiero.

Consideró que los hallazgos son de suma importancia para la plantación de la Fiscalización que realizará el órgano local a partir de enero del año 2018. El Orfis detectó que los municipios asignan menos del 70 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en proyectos que incidan directamente en abatir el rezago social y la pobreza.

“Tratándose también del FISMDF, porcentajes superiores a los establecidos: 30 por ciento en proyectos de incidencia complementaria, 15 por ciento en proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, el 2 por ciento en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). y destina del 3 por ciento en gastos indirectos”.

Sumado a que ejecutan obras no consideradas en el catálogo establecido para el FISMDF o fuera de las Zonas de Atención prioritaria y asignan menos del 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. Al revisar cómo se justifica el gasto de observó que faltan firmas de autoridades o servidores públicos que avalen la documentación; no hay coincidencia en las cifras entre diferentes reportes que integran los estados financieros.

Se da el traspaso entre cuentas; falta de amortización de la deuda; el registro de la información se da sin apegarse a los momentos contables y se encontraron fuentes de financiamiento para las que no se identificaron cuentas bancarias específicas.

El desorden administrativo imposibilita identificar el registro de saldos pendientes de ministrar por concepto de Aportaciones y los reportes financieros no son coincidentes con los establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).