Dale Dale – Periodistas bajo sospecha o bajo amenaza

Connect on Linked in

Periodistas bajo sospecha o bajo amenaza

La CEAPP, Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, que se supone que están para eso, para ayudar y apoyar a los trabajadores de los medios de comunicación ante cualquier peligro o amenaza para su seguridad personal y o de su derecho a informar. Pero en el caso de los señalamientos recientes del gobernador y el fiscal de Veracruz sobre el involucramiento de periodistas veracruzanos con la delincuencia organizada, se quedaron impávidos.

De los 8 comisionados, ninguno hizo algún pronunciamiento al respecto y no es para menos, ya que como no quieren perder sus nombramientos que les hicieron desde Palacio de Gobierno, se hicieron como que no escucharon nada.

Porque parece que no saben que para acusar tienen que probar, así a lo ligero suena más a una amenaza que a una acusación real, ya aseguran que no son 3 como dijeron, los periodistas involucrados con los delincuentes, sino muchos más los que están bajo la supuesta “sospecha”, falta ver con los días qué acusaciones se concretan, así que de en balde pagan esos sueldos a comisionados que no defienden a los de su gremio, cuando quien los acusa es el verdadero jefe de los comisionados.

Pues acaban de declarar ellos mismos que no se ha registrado un solo caso de espionaje contra algún periodista y ni saben.

La amenaza o alerta a los periodistas presuntos involucrados con los delincuentes, qué intención tendrá, que quienes sientan que les “queda el saco” salgan huyendo o para que sus supuestos cómplices les tomen desconfianza y los den de baja, lo que puede implicar que se les coloca en una situación de gran riesgo para su seguridad personal.

Los periodistas no tienen fuero, ni cuentan, como muchos funcionarios públicos estatales, con un séquito de guardaespaldas para su protección, los atentados trágicos en contra de ellos así lo demuestran.

Entonces por qué ponerlos bajo sospecha y amenaza. Lo que tienen que hacer las autoridades judiciales es proceder conforme a la ley, si existen pruebas que lo justifiquen.

Fallan los migueles

No ha funcionado la mancuerna de los Migueles, van y vienen con mucha frecuencia a juntas y acuerdos, eventos y ceremonias, entre el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares y el de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, cuando no se reúnen en Veracruz, es en la Ciudad de México y así se la llevan, aunque llegan a lo mismo que ya ofrecieron repetidamente desde hace meses y lo vuelven a recordar, más de lo mismo parece ser, pero no resuelven nada, por más que pactan que vengan las fuerzas federales para intentar una vez más restablecer el orden, la ola de violencia y los crímenes en territorio veracruzano sigue creciendo.

Osorio Chong tiene casi 5 años de dirigir la estrategia contra el crimen organizado y de estar al mando de las fuerzas federales, sin conseguir que la interminable “ guerra” contra la delincuencia organizada se note siquiera que se va ganando. Al igual que el sexenio anterior del panista Felipe Calderón, las ejecuciones, secuestros y asaltos siguen contándose por decenas de miles de víctimas cada año.

Acá en Veracruz, Yunes Linares prometió en seis meses dar resultados en materia de seguridad pública, pero las estadísticas indican que estamos peor que el gobierno anterior, lo que es el colmo.